Az uniónak ez lesz az utolsó válsága

Egy, csak egy ország volt talpon a vidéken, amely a kezdetektől ellenezte az oroszellenes szankciókat: Magyarország. Egyedül – a bosszúért lihegő, különvéleményünkért minket durván sértegető „szövetségeseink” gyűrűjében. És nem azért álltunk ki a szankciók ellen, mert „Putyin pincsijei” vagyunk, miként azt a gyűlölettől elborult elméjű brüsszeli bürokraták és magyarországi kiszolgálóik szajkózták. Hanem a józan ész okán. Orbán Viktor már az elején megjósolta: a szankciókkal Európa lábon lövi magát. A minap pedig közölte a diagnózist is: ebből bizony tüdőlövés lett. „Magyarország a szankciókat mindig is ellenezte, a legelső pillanatban is azt mondtuk, ezt mondtam a miniszterelnök kollégáimnak is, hogy higgyék el nekem, hogy a szankciókkal nem fogunk segíteni Ukrajnán” – írta vasárnap a miniszterelnök Facebookon-oldalán. Kiemelte: a szank­ciók nem segítenek Ukrajnának, „és ha így megy tovább, kinyuvasztják az európai gazdaságot. Ez kibírhatatlan, amit most látunk, ezért el kell jönnie az igazság pillanatának. Brüsszelben a vezetőknek azt kell mondani, hogy rosszul kalkuláltunk, téves feltételezésekből indult ki a szankciós politika, azt meg kell változtatni. Le kell ülni az oroszokkal, tárgyalni kell, tűzszünetet kötni, utána pedig béketárgyalásokat kell folytatni.”

Ám Orbán Viktornak hiába van (és lesz) szinte mindig mindenben igaza, Brüsszel Kasszandraként bánik vele. Legkésőbb 2015 óta mindig ugyanez a forgatókönyv. Egyre képtelenebb ötletekkel állnak elő, egyre nagyobb bolondságokat akarnak ránk kényszeríteni. Hogy ­miért? Nehéz elhinni, hogy a teljes nyugat-euró­pai politikai vezetésnek egyszerre, vezényszóra ment el az esze. Inkább arról lehet szó, hogy küldetést teljesítenek. Ezeknek a fizetett zsoldosoknak az a feladatuk, hogy Európát leválasszák az olcsó orosz nyersanyagokról, meg­gyengítsék, eladósítsák, az Egyesült Államok kiszolgáltatott vazallusává tegyék. Ha kell, Gyuri bácsi által vezényelt népvándorló hordákkal, máskor szivárványos métellyel, kötelező térdeléssel vagy éppen az Egyesült Államok által kiprovokált háborúra adott, szándékosan túltolt szankciókkal. Amit látunk, az nem a véletlenek összjátékának tűnik, hanem a káoszhadművelet tervszerű végrehajtásának. Azt hiszem, következő válságra már nem lesz szükség: az uniónak ez lesz a legutolsó.

Borítókép: Az Európai Parlament (Forrás: Pixabay)