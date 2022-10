A globalista elit tündöklése és…

2020-ban sikerült tehát megdönteni Trump hatalmát, jöttek a demokraták Joe Bidennel, s aligha csodálkozhatunk azon, hogy a CFR ismét aktivizálódott. A következmény: a Biden-kabinet számos tagja egyben a CFR-nek is a tagja…

Hermann Ploppa német politológus szerint a Külkapcsolatok Tanácsa a „transzatlanti hálózatok anyja”. Különösen a mai háborúval kapcsolatos érthetetlen és önpusztító németországi politika kapcsán fontos rámutatni, hogy a CFR Németországban erősen jelen van, például az Atlantik Brücke (Atlanti Híd) nevű szervezeten keresztül. Az utóbbi globalista szervezetet John Maloy elnök és – most kapaszkodjanak meg! – Eric Warburg alapította (van-e, aki a Warburg bankárdinasztia nevet nem ismeri?). De ezen kívül említeni kell a CFR-hez erősen kötődő Gesellschaft für Aussenpolitik (Társaság a Külpolitikáért) nevű szervezetet, valamint a German Council on Fo­reign Relationst (Külkapcsolatok Német Tanácsa), mely, akárcsak a Soros által alapított European Council on Foreign Relations, ugyancsak a CFR leányintézményének tekinthető.

De menjünk tovább: a CFR a nagy médiumokra gyakorolt erős befolyásán túl a világ vezető hírügynökségeire is kiterjeszti a hatását.

Példaként említhető, hogy David Schlesinger, a Thompson Reuters főszerkesztője a CFR tagja is egyben, akárcsak az az Isaac Lee, aki az Egyesült Államok egyik legnagyobb hírügynökségének, az Associated Press igazgatótanácsának a tagja. Továbbá a „német” Atlantik Brücke tagjai között ott találhatók az ARD, a Frankfurter Allgemeine Zeitung, a Die Zeit, a Süddeutsche Zeitung, a ZDF egyes vezetői és szerkesztői.

Megemlítendő, hogy a Bilderberg-konferencia gyakori vendégei a médiaszakemberek is, mint az NZZ volt főszerkesztője, Markus Spillmann, a Tamedia kiadója, Pietro Supino vagy az Axel Springer SE kiadócsoport menedzsere, Mathias Döpfner. Emellett maguk a CFR-tagok is megjelennek a helyi közmédia tudósításaiban – „szakértőként”, és természetesen a CFR céljaira és gondolkodásmódjára való hivatkozás nélkül. Ez pedig kiváló módja annak, hogy a gyanútlan tévénézők a CFR, tágabban a globális elit szemüvegén keresztül nézzék és értékeljük a világ eseményeit.

Ezen túl, a CFR kiterjeszti a befolyását különféle „humanistának” nevezett szervezetekre is, ráadásul a Human Right Watch, vagy a számunkra oly „kedves” Amnesty International vezetőségében is ott találhatók vagy korábban ott voltak a CFR emberei. De említhető befolyási körükön belül a USAID, az USA nemzetközi fejlesztési ügynöksége, illetve az Amerikai Nemzeti Alapítvány a Demokráciáért (NED).

De nem szabad azt hinni, hogy a CFR figyelme és befolyása nem terjed ki a katonai ügyekre és a gazdaságra is. Minden további magyarázkodás helyett idézem a Swiss Policy Research nevű kutatóintézet értékelését:

A CFR évtizedek óta fenntartja saját tisztképzési programját, így jelenleg a becslések szerint az összes magas rangú amerikai katonatiszt körülbelül 75 százalékát a CFR képezte ki, beleértve a vezérkari főnökök szinte mindegyikét is, a NATO főparancsno­kait és területi parancsnokait a második világháború óta. […] Ily módon a Tanács egy ideológiailag képzett, birodalmi fegyveres erőt épített ki, amilyen egyébként szinte csak a totalitárius rezsimekből ismert.

Szigorú, de igazságos mondatok.

Végül a gazdaságról: a CFR 1953-ban döntött úgy, hogy a piaci kapcsolatait is kibővíti céljai elérése érdekében. Az általuk közölt információk szerint több mint 120 vállalat kapcsolódik hozzájuk a pénzügyi, egészségügyi, táplálkozási és ipari szektorból. Ezek között található a Toyota Motor Corporation, az American Express pénzügyi szolgáltató, a BASF ipari csoport, a PepsiCo ital- és élelmiszergyártó és a Johnson & Johnson gyógyszeripari óriáscég. És azért a Facebookot és a Google-t se hagyjuk ki a sorból.

A végére csak még egy érdekesség: a CFR egyes tagjai ott voltak a Kennedy-merényletet kivizsgáló Warren-bizottságban is, illetve a World Trade Center-tornyok elleni terrortámadást vizsgáló bizottságban is (khm…). A két bizottság által nyilvánosságra hozott eredmények minimum érdekesek, maximum nem kielégítőek…

Nos, dióhéjban ennyi talán elég is a globalista elitről.

A szerző politológus, az Alapjogokért Központ kutatási tanácsadója

Borítókép: Illusztráció. ENSZ New York-i székháza (Fotó: MTI/EPA/Justin Lane)