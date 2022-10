Bankárok harca a világkormányért

Ma már tudjuk, hogy az Action for Democracy nevű alapítvány – amely mintegy kétmilliárd forinttal támogatta Márki-Zay Péter Mindenki Magyarországa Mozgalmát és közvetve vélhetően a baloldali pártok kampányát – vezetője, Korányi Dávid a Külkapcsolatok Európai Tanácsának (European Council on Foreign Relations, ECFR) is a tagja, miként Bajnai Gordon is, aki Soros György magyarországi jobbkezének számít; utóbbinak meghatározó szerepe van a globalista körök és a magyar baloldal közötti kapcsolattartásban.

De mi is ez a ECFR? Nem más, mint az egyik legmeghatározóbb globalista háttérintézmény, a Külkapcsolatok Tanácsa (CFR) „leány­vállalata”, ha tetszik Európába kihelyezett tagozata. Az ECFR-t az a Soros alapította 2007-ben, aki az anyaintézménynek is a tagja, egy ideig igazgatója is volt.