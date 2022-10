Sohasem lesz nyugtunk tőlük

Az elmúlt harminc évben Amerika kilencvenes évekbeli sikereitől felbuzdulva egyre többször emlegették vezető politikusok a New World Ordert (új világrendet), illetve a World Governmentet (világkormányzást), fokozatosan levetkőzve a Rockefeller által még 1991-ben emlegetett „visszafogottságot” és titkolódzást. Az idősebb George Bush már 1990. szeptember 11-én hangot adott annak kongresszusbeli beszédében, hogy eljött az ideje egy új világrendnek, amely a világkormányra épül majd. Ez elegendő hívószónak bizonyult ahhoz, hogy a következő években többek között Barack Obama, Tony Blair, Joe Biden, Henry Kissinger, Soros György és még sokan mások is most már nyíltan is hitet tegyenek az új világrend mellett.

A szórványos megnyilatkozások között ideidéznék egyet, mely talán kevésbé ismert, de annál inkább árulkodó. Ezt nem más írta le a Time Magazinban, mint Strobe Talbott, aki a Clinton-kormányzat helyettes külügyminisztere volt: „A következő évszázadban az általunk ismert nemzetek elavultak lesznek, minden állam el fog ismerni egyetlen, globális hatalmat. A nemzeti szuverenitás mégsem volt olyan nagyszerű ötlet.” Azt hiszem, vagyunk néhányan, akik ezzel mélységesen nem értünk egyet, sőt az ellenkezőjét valljuk, különösen itt, Közép- és Kelet-Európában, ahol nagy felszabadultságot jelentett az itt élő nemzetek számára, hogy a Szovjetunió uralma után végre ismét visszakaptuk nemzeti szuverenitásunkat.

De olvassuk tovább a szerzőt: „A szabad világ multilaterális pénzügyi intézményeket hozott létre, amelyek attól függnek, hogy a tagállamok hajlandóak-e feladni bizonyos fokú szuverenitást. A Nemzetközi Valutaalap gyakorlatilag megszabhatja a fiskális politikát, még azt is, hogy egy kormánynak mekkora adót kell kivetnie állampolgáraira. Az általános vám- és kereskedelmi egyezmény szabályozza, hogy egy nemzet mekkora vámot vethet ki az importra. Ezeket a szervezeteket úgy tekinthetjük, mint a kereskedelem, a pénzügy és a fejlesztés protominisztériumait az egyesült világ érdekében.”

Ez a fokozatos színre lépés jellemezte tehát az elmúlt harminc évet, egyre többet és egyre gyakrabban hallottunk az új világrendről, ám ha erre bármilyen elemző felhívta a figyelmet, akkor természetesen megkapta az „összeesküvés-elmélet-hívő” dörgedelmes minősítését és az ezzel járó kirekesztést.

2020 tavaszától kezdve azonban valami megváltozott: ekkor, a pandémia kitörése után három hónappal megjelent Klaus Schwabnak, a Világgazdasági Fórum elnökének könyve, a Covid–19: The Great Reset című könyve, amelyben lényegében vázolja a nagy tervet, a világ újjáépítésének tervét, amelyet egy nemzetek feletti technokrácia vezetne. Innentől kezdve az utóbbi két évben felgyorsultak az események, és a globális elit különböző intézményei sorra-rendre tartanak különféle gyűléseket, tanácskozásokat, s egyre több képviselőjük beszél egyre nyíltabban arról, hogy a nemzetállamok kora lejárt, a gazdasági-társadalmi kríziseket globális szervezetekkel kell és lehet megoldani.