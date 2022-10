Transzhumanizmus és Homo sapiens

S mi következik ebből? A válasza nem éppen megnyugtató: „Ez lesz a Homo sapiens utolsó generációja.” Szóval a XXI. században az értelmes ember mehet a lecsóba, fejlettebb „transzhumán” lények – tehát robotizált emberek – veszik át a helyünket. Éljen! Eddig még azt mondhatjuk, hogy ugyan félelmetesen, de valamennyire realisztikusan próbál szembenézni a XXI. századi jövővel, azonban nem áll meg itt. Markáns véleménye van arról, hogy mit jelent a mesterséges intelligencia, hová juttathat el bennünket. Innen már ingoványos talajra érkezünk. Érdekes – pontosabban: tűrhetetlen és elfogadhatatlan – megállapításokat tesz hősünk.

A következőket:

„A mesterséges intelligencia valóban Istenekké változtat bennünket.” Na ez az a gondolat, ami túllép a tűréshatáromon. A felvilágosodásból, az ész kultuszából, a természet legyőzéséből ered a gondolat, hogy az ember átveheti Isten helyét, azt hittük, ezen már túlvagyunk, és lám: itt van újra ez az eszme teljes életnagyságában.

Ám Harari ezen is túlmegy, és belemászik a Bibliába is: „Ha sikerül és nagyon jó esély van rá, akkor hamarosan túl leszünk a Biblia Istenén.” De Krisztus sem maradhat ki nála a szórásból: „Nem kell megvárnunk Krisztus második eljövetelét, hogy megoldjuk a halált. Egy pár kocka egy laboratóriumban meg tudja csinálni […] teljesen szervetlen életformákat hozhat létre. Ez lesz a biológia legújabb forradalma.” A riporter rákérdezett ezen a ponton: „Még mindig emberek leszünk?” A válasz: „Abban az értelemben nem, ahogy ma értjük a társadalmakat.”

Harari másik „nagy” gondolata, hogy a mesterséges intelligencia feleslegessé teszi a hagyományos értelemben vett munkát, s ezáltal az emberek döntő többségére egyszerűen nem lesz szükség. Röviden ezt így fogalmazta meg egy helyütt: „Nincs szükségünk a lakosság döntő többségére.” Bővebben is kifejtette: „A legnagyobb kérdés, hogy mit kezdjünk ezekkel a haszontalan emberekkel. A probléma inkább az unalom, és az, hogy mit kezdjünk velük, amikor értéktelenek. A legjobb tippem a drogok és a számítógépes játékok kombinációja.” „A legtöbb ember gazdaságilag haszontalan és politikailag tehetetlen lesz. […] kezdünk látni egy új emberosztályt. A haszontalan osztály.”

De biztos lesz még ennél is „haladóbb” ötlete a haszontalan osztály szórakoztatására vagy megnyugtatására Klaus Schwabnak, a WEF-nek és persze a teljes globális elitnek, amelyik e szép új világ létrejöttén szorgoskodik immáron évek óta. Például az, amiről a WEF a propagandaanyagaiban is beszámol, amelyben elmondják, hogy mindenről gondoskodnak majd, amire a haszontalan embereknek szükségük van, s ha nem is lesz tulajdonuk és mindent bérelnek, minden kívánságukat teljesíteni fogja a Nagy Testvér, s drónok fogják szállítani a lakásukhoz (a bérelt lakásukhoz) a húsmentes, mesterséges táplálékokat (lásd a régi Mézga Géza-rajzfilmsorozat idevágó részét), ki sem kell mozdulniuk otthonról.

Yuval Noah Harari nézeteivel bőven kiérdemelte, hogy Schwab tanácsadója lehessen, s ebből kifolyólag 2020-ban és 2022-ben is részt vehessen a WEF éves fórumán. 2020-ban egyébként például arról beszélt, hogy emberek millióinak a feltöréséhez, meghackeléséhez csak az adataikra van szükség. Az adatok feltörése azt jelenti, hogy többet fogunk tudni róluk – mármint az egyes emberekről –, mint ők saját magukról. Bravó, értem már, miért is gratulált Mark Zuckerberg (is) Hararinak.