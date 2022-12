Szegény nyuszi esete az ársapkával

Hernádi Zsolt a tájékoztatón megjelent újságíróknak elmagyarázta, hogy a Mol az orosz olajra kivetett embargó és a százhalombattai finomító meghibásodása miatt képtelen biztosítani a magyar piac számára a biztonságos ellátást. A Soros György alkalmazásában lévő, amúgy a mindennapokban valószínűleg hatósági áras üzemanyagot tankoló sajtómunkásoknak azt is többször, a késői órához képest türelmesen és nyugodtan elmondta, hogy a ­hiányt elsősorban a brüsszeli szankciók okozták.

Az embernek a tájékoztató után óhatatlanul eszébe jutott a régi vicc a szerencsétlen sorsú nyuszikával a főszerepben, aki szegény hol azért kap egy nagyobb fülest, mert van rajta sapka, hol azért, mert nincs. Így szól: Találkozik a róka meg a farkas az erdőben. – Te farkas, verjük meg a nyulat! – Na és miért? – Ha van rajta sapka, akkor azért, ha nincs, akkor meg azért… Így is tesznek, jól elverik a nyulat. Egy hét múlva megint találkoznak. – Te farkas, verjük már meg megint a nyulat! – Na és most miért? – Kérünk tőle cigarettát. Ha füstszűrőset ad, akkor azért, ha füstszűrő nélkülit, akkor meg azért… Így is tesznek, megkeresik a nyulat, és eléje állnak. – Te nyúl, adjál már egy cigit nekünk! – Na és milyet kértek, füstszűrőset vagy füstszűrő nélkülit? – Hmm… Nézd már, farkas, ezen megint nincs sapka!

Talán felesleges magyaráznom, de minekutána a baloldali újságírók is olvasnak, és az ő szellemi képességeikre is tekintettel kell hogy legyek, mégis kénytelen vagyok a történetet elemezni kicsit.

A vicc alapvetően arról a jelenségről szól, azt mutatja be, amikor valakit annyira utálnak, hogy bármit tesz, mindenképpen megtámadják. Szegény nyuszi talán csak sejti, hogy a róka meg a farkas nem azért akarja felpofozni, mert történetesen nem a megfelelő típusú dohányterméket tartja magánál, hanem mert a két állat annyira gyűlöli, hogy mindenképpen meg akarja verni. De a ragadozók valamilyen megmagyarázhatatlan okból kifolyólag mégis okot szeretnének találni a minden részletre kiterjedő ütlegelésre, emiatt tesznek úgy, mintha a nyúl nem létező sapkája húzta volna fel őket annyira, hogy kénytelenek a bennük felgyülemlett feszültséget egy kis veréssel orvosolni.

Pedig mennyivel tisztább helyzet lenne, ha a farkas és a róka eleve úgy kezdené verni a nyuszit, hogy megmondaná neki, végeredményben teljesen mindegy, hogy áldozatuk füstszűrős vagy mezítlábas cigarettával mérgezi-e magát, illetve hord vagy nem hord sapkát, mindenképpen laposra lesz verve, hiszen nem a fenti tárgyak megléte vagy hiánya bőszítette fel a két ragadozót, hanem hogy a nyuszika úgymond lélegzik.

Nos, a szélsőbalos újságírók és az ellenzéki politikusok részéről is sokkal becsületesebb lenne, ha kerek perec bevallanák, hogy nem az aktuálisan bevezetett vagy kivezetett intézkedésekkel van problémájuk, hanem Orbán Viktor személyét képtelenek elviselni; teljesen mindegy, hogy a magyar miniszterelnök mit tesz: mindenért és mindennek az ellenkezőjéért is támadni fogják.

De hogy miről is beszélek: a benzinársapka több mint tizenkét hónapon át létezett, ez alatt az idő alatt pedig a baloldali politikusok és Gyuri bácsi szélsőbalos újságírói szinte szünet nélkül támadták. Túlzás nélkül minden egyes nap elmondták, hogy az intézkedés torzítja a piacot, hatástalan, rossz, különben is a kutakon az autósok mindössze egy cigarettára elég pénzt spórolhatnak. Hogy füstszűrőset vagy füstszűrő nélkülit, arról emlékeim szerint nem beszéltek.

A van rajta, nincs sapka jelenség persze nem új keletű: az ellenzék a pandémia alatt is hasonló produkciókkal szórakoztatott bennünket. Akkoriban a nyitás, illetve a zárás kapcsán láthattunk hasonlóan jól sikerült előadásokat. Mindennel és mindennek az ellenkezőjével is bajuk volt, sok egyéb mellett először azt kezdték el követelni, hogy a kormány azonnal zárja be az iskolákat, majd miután ez megtörtént, látványosan felháborodtak azon, hogy a kormányrendelet távolléti (otthoni) oktatást írt elő.

De a tanárok oltakozása is ugyanezt a forgatókönyvet követte, akkor a DK fiókszervezete, a szivárványos PDSZ verte az asztalt azért, hogy a pedagógusok soron kívül vehessék fel az oltást, később viszont azért omlott össze a gyurcsányista szakszervezet, mert a kormány kötelezővé tette a tanárok vakcinálását.

Van oltás, nincs oltás, van sapka, nincs sapka. Mintha egy százéves viccben élnénk. Nem vicc. A legbravúrosabb van sapka, nincs sapkát – a benzinársapka kapcsán – mégis a Demokratikus Koalíció mutatta be. Gyurcsány szakpolitikusa, az ATV-n rengeteget szereplő Dávid Ferenc példának okáért már áprilisban vadul kritizálta az intézkedést. Többek között azt mondta, hogy legkésőbb a nyár végéig ki kell vezetni a hatósági áras üzemanyagot a rendszerből.

Most ugyan december van, de mindez nem gátolta meg abban Varju Lászlót, hogy ne repüljön rá a témára. A DK-s politikus szerdán egy benzinkútról jelentkezett be, ahol részint arcul köpte saját pártját és Dávid Ferencet, részint bohócot csinált magából. Ugyanis következőket bírta mondani:„Folytatódik a megszorítás és hazudozás: az Orbán-kormány az éj leple alatt azonnali hatállyal eltörölte a benzinársapkát! Az árnyékkormány elutasítja a brutális áremelést!”

Eközben arcizma sem rándult, ami köztünk szólva tényleg fantasztikus teljesítmény, kevés, a régi SZFE-n végzett színészaktivista képes hasonló nagy ívű és hitelesnek tűnő alakításra.