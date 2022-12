Varsói Karácsony

Trzaskowski annak a pöffeszkedő, arrogáns európai elitnek a képviselője, amely teljesen megvan győződve arról, hogy nekik mindent szabad, nemcsak jogi értelemben, hanem mert egy olyan szavazóbázist tudnak maguk mögött, amellyel minden hazugság, szentségtörés, nemzetgyalázás és árulás következmények nélkül marad Őszödtől Varsóig.

Rémisztő, hogy ez az ember kapott 49 százalékot a lengyel választópolgároktól két éve, egy hajszálon múlott, hogy testvérnemzetünk államiságát egy ilyen botrányhős képviselje.

A varsói polgármester nagyon jól tudja, hogy a Magyarország-ellenes brüsszeli bohózatnak vajmi kevés köze van ahhoz, milyen korrupció vagy nepotizmus van országunkban, különben ezek az eljárások már húsz éve elindultak volna, amikor ideológiai elvtársai kezdték itt az ipari szintű rablógazdálkodást a magyarok rovására. Trzaskowski is tudja, hogy a szélsőbaloldal ellenőrzése alá került európai intézmények ideológiai alapon próbálják gazdaságilag zsarolni, és ezzel térdre kényszeríteni a magyarokat. A lengyel politikus viszont súlyosan összekeveri a valóságot perverz fantáziavilágával, amikor azt állítja, hogy ez már meg is történt.

Nem véletlenül nyilatkozott Jan Parys volt védelmi miniszter az elnökválasztás előtt, hogy ha ezt Trzaskowski megnyeri, Lengyelország Brüsszel legújabb vazallusává válik.

A varsói polgármester is magyar politikustársaihoz hason­lóan, a múltban szintén a Lengyelországnak járó európai uniós pénzforrások visszatartására szólította fel Brüsszelt. Nagy elégedettségére el is járatták Mateusz Morawiecki kormányával a jogállamisági kacsatáncot, hogy aztán végül mégse utalják át a lengyeleknek joggal járó forrásokat. Biztos vagyok benne, hogy a magyar kormány ebből tanult. Megértette, hogy az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság szavahihetetlen, ezért Budapest még csak nem is fontolgatja, hogy olyasfajta egyoldalú engedményeket tegyen Brüsszelnek, mint amilyet Varsó produkált a nyáron.