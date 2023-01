Az Alapjogokért Központ ismét Magyarországra, Budapestre hozza a jobboldali politikusok, újságírók, gondolkodók és agytrösztök legnagyobb nemzetközi dzsemboriját, a Konzervatív Politikai Akció Konferenciát (CPAC). Fontosnak tartjuk, hogy a woke ideológia által megfertőzött, magából kifordult nyugati világ visszatérjen a józan ész talajára. „Együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség” – ezt választottuk az idei konferencia mottójának. Ez a magyar jobboldal sikerét garantáló vezérelv, és ennek megfelelően idén is mindent megteszünk annak érdekében, hogy kivegyük a magunk részét a nemzeti erők minél szélesebb körű nemzetközi összefogásának megteremtéséből is. A CPAC Hungary által okozott, májusban is várható balliberális hisztériahullám pedig csak a hab a tortán.