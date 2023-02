Volt egyszer egy Amerika

A legtöbb birodalomnak, társadalomnak kialakul valamennyi respektusa, hitele az idők során. Főleg kezdetben, amikor még egyfajta építkezési fázisban van egy adott társadalom. Önök ott a Fehér Házban vagy a Capitolium épületében vajon most hol tartanak a hitelesség és respektus tekintetében? Gondolják-e, hogy a senki által nem igényelt arrogáns demokráciaexportjaik miatt az Egyesült Államokat még ma is tisztelik a világ szerteágazó nemzetei? Tudvalevően el fog hervadni az önök liberális birodalma is, meredek lejtőre kerül majd, és idővel elbukik. De miért kell felgyorsítani ezt a folyamatot azáltal, hogy tartós ellenszenvet váltanak ki háborús mentalitásukkal és terjeszkedő, erőszakos politikájukkal?

Mi lenne, ha rakéták helyett gyümölcslét, pelenkát és gyógyszert szállítanának a világ népeinek? Vagy bombák és tankok helyett ruházati cikkeket, játékokat, egészségügyi eszközöket és egyéb hasznos termékeket juttatnának az arra rászoruló országoknak? Azt már nem is merem javasolni, hogy mi lenne, ha több etikát, történelmet vagy éppenséggel hittant tanítanának az iskolákban, nemzetközi pénzügyi ismeretek, woke- és genderabszurditások, valamint kritikus fajelmélet helyett.

Ébresztő, Amerika! Én drukkolok önöknek! Hátha mégis észhez térnek, és sikerül elérni, hogy Amerikát ne csak úgy emlegessük majd, mint egy múltban egykor létező csodaországot, hanem mint egy olyan társadalmat, amely továbbra is életképes és konstruktív résztvevője marad a világ nemzetközösségének az elkövetkező száz évben is.

A szerző volt amerikai köztisztviselő, publicista