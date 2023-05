Csontváry, a nemzetépítő

Csontváry prófétai hevülete, átszellemült küldetéstudata gyakran került a minden megsüvegelendő nagyszerűsége mellett drámai felhígulást, társadalmi meghasonlást és új feszültségeket is hozó dualizmus korában máig megingathatatlannak tűnő pozíciókat foglaló és azokat kisajátító harsány pesti liberális kávéházi körök cinikus gúnyolódásainak célkeresztjébe. Egyesek azért röhögték, mert egyáltalán nem értették, mások azért igyekeztek nagyon is komoly elszánással nevetségessé tenni, mert pontosan tudták, hogy Csontváry időtlen világa, a festő által hivatkozott, 1500 év történelmet maga mögött tudó Hunnia mellett eltörpülnek, és azt is tudták, hogy ebből a világból átfogó létszemlélet, a valóság teljességének mélységeit és magasságait lényegbe hatolóan értő keresztény és magyar létprogram bontakozik ki, tudván tudva, hogy az életet nem lehet elméletekre építeni, hanem az szikár valóság, amely felelősségvállalásra kötelez. Akkor is, ha egyedül vagyunk. Nem véletlenül visszatérő motívum Csontvárynál a cédrus, ez a szívós, hosszú ideig fejlődő, több ezer évig élő, a korok viharainak túlélését jelképező fa.

Támadói fanyalogtak, mondván, perspektívái torzak, emberalakjai gyakran elnagyoltak, a naiv festőket idézik, műveiből hiányzik a tudatosság.

Kétségtelen, hogy látószögei időnként szokatlanok, kilógnak a biztonságosan akadémikus keretek közül, emberábrázolásai esetenként sietősek, de ennek oka nem a tanulható mesterségbeli tudás hiánya volt; nagyon is sokat és elszántan képezte magát festővé, a küldetést elfogadva alázattal húsz évet áldozott a szakmai fogások elsajátítására. Korai tanulmányportréi bizonyítják, hogy tökéletesen, sőt fölényesen birtokában volt a tudásnak. Nem rögtönzött, tudatosan festett, hirdetve, hogy pontosan ismeri az utat, amelyen járnia kell, és ismeri a világteremtő energiát.

De Csontváryt nem a részletek érdekelték, nála azok csak az egész megkomponálásának néha bosszantóan szükséges elemei, ámbár egyes műveiben nagyon is fontosak a részletek. Hajlamos volt utalásokat, szimbólumokat elrejteni képein, elég csak a Szépművészeti Múzeum tárlatán amúgy nem szereplő Öreg halászra gondolni, amelyben egyszerre jelenik meg világunk kettőssége, a tapasztalatokban gazdag, kemény munkával leélt, de nyugodt, békés élet és a fenyegető, sötét fellegekkel dúló, ördögi vihar. Összességében mégis elmondható, hogy Csontváry megszállottan a teljességet kereste és festette meg időben és térben egyaránt, annak szédítő távlataival, vibráló, már-már valószerűtlen színeivel.