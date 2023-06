Más Európát akartunk

Azt is mondták, szabadon közlekedhetünk az unióban. Ez valóban jó dolog, főleg annak, aki jár külföldre. Aki állt valaha sorba három napra érvényes belga átutazóvízumért, értékeli ezt. Aztán kiderült, hogy így persze Salah Abdeslam, a párizsi terrortámadások kitervelője is lazán leparkolhatott a Keletinél – amit őszintén irigylünk tőle –, volt guantánamói őrizetesek átjáróháznak használták hazánkat Bosznia és Nyugat-Európa között, a törvénytelen bevándorlók pedig átcsörtetnek rajtunk, mint vaddisznó a makkoson. Hja, kérem, a szabadságjogoknak áruk van a biztonság oldalán! De azt igazán nem gondoltuk volna, hogy amikor majd kerítést építünk védekezésül, akkor mi leszünk Európa ­rossz emberei. Mégpedig azért nem, mert nem mélyültünk el kellően az úgynevezett európai értékek kérdésében. Pedig kellett volna.

Valamikor magunk is hittünk abban, hogy a szabadság, demokrácia, jog szavaknak konkrét, körülhatárolható értelmük van. Valójában azonban a politika, jelen esetben az euró­pai uniós politika ezekkel bármikor visszaélhet a mi kárunkra. Nem ők az elsők.

A Kádár-rendszer elején, miután éppen százakat végeztek ki 1956 miatt, tízezreket ítéltek el, illetve internáltak, az új büntetőkódex már az elején leszögezte: feladata, hogy védje az állampolgárok személyét és jogait. Mit jelentett ez? Semmit, ez a fogalmak közönséges kiforgatása volt. Ma ezt az európai intézmények művelik előszeretettel, politikai fegyverként forgatva a szabadság, a demokrácia, a jog fogalmait, amelyekben – ezek szerint naivan – valamikor hittünk. És azért van szükségük erre, mert az igazságot – miszerint nem hajlandók elfogadni, hogy egy tagország, pláne egy közepes jelentőségű tagország ne álljon be a sorba, hanem a saját útját járja – nem mondhatják ki nyíltan. Nem lenne demokratikus…

Amikor EU-tagok akartunk lenni, tudtuk, hogy alkalmazkodnunk kell. Magyarország ugyan kommunista, a korabeli szóhasználat szerint szocialista ország, a szovjet érdekszféra része volt 1990-ig, de már jóval korábban alkalmazkodni kényszerült a nyugati világ bizonyos kényszerítő tényezőihez, mint a ­COCOM-lista vagy az úgynevezett legnagyobb kereskedelmi kedvezmény az amerikaiaknál. (Apám például a Kádár-rendszer egyik technokratájaként már 1980 körül kapott egyeztetésre Washingtonból egy Fallen Bailey nevű világbankos tárgyalópartnert. Magyarországnak pénzre volt akkoriban is szüksége.)

1990-től, már a rendszerváltás után részesülhettünk az Európai Unió – akkor még Euró­pai Közösségek – kezdetben kifejezetten hazánkra és Lengyelországra kidolgozott PHARE-­pénzeiből. Tudtuk, hogy az uniós csatlakozás után nagyságrendileg nagyobbak lehetnek ezek a források, és számítottunk is rá, hogy részesülünk majd belőlük – ha már egyszer az unió kinyilvánított célja, hogy közelebb hozza egymáshoz a gazdagabb és a szegényebb vidékeket. Azt gondoltuk, nemcsak szerződések rögzítik, hogy nem alamizsnaként vagy kegyként kapjuk ezeket az uniós pénzeket, de morális jogunk is van hozzájuk. A 90-es évek elsietett privatizációjának következtében ugyanis a nyugati országok cégeinek szabályosan az ölükbe hullott a tőkehiányos magyar vállalatok jó része. Elég csak a magyar cukoripar bedarálására gondolni. Ebben is naivnak bizonyultunk.

Az uniós pénzcsap politikai fegyver annak kikényszerítésére, hogy a magyar kormány vagy álljon be az európai fősodorba a migráció, a gender vagy a háborús politika kérdésé­ben, vagy pedig bukjon meg. Csak ezt nyíltan nem mondhatják ki. Azért nem, mert ezzel ki kellene mondaniuk, hogy nem fogadják el hárommillió magyar polgár választási akaratát 2022-ből. Ezt pedig még ők sem engedhetik meg maguknak. De folytatódni fog az anyagiakkal zsarolósdi, a vizsgálóbizottságosdi, a jelentéstevősdi. Ha sikeres lesz az európai jobboldal, akkor csak a 2024-es EP-választásokig tart ez így. Sok-sok másban is naivak voltunk még. Azt hittük például, ha már egyszer az EU kész jogi paradicsom, akkor a határon túli magyarok sérelmeit is orvosolni fogja. Nem tette, sőt az EU-n kívüli Szerbiával jobban alakult a viszonyunk, mint az uniós Romániával vagy Szlovákiával. Nem gondoltuk volna, hogy az uniós vakcinabeszerzés a vakcina be nem szerzését jelenti. Azt sem láttuk előre, hogy az EU Ukrajna-politikája amerikai politika lesz, majd amikor az lett, kiderült, hogy ellenvetésnek sincs helye.

Pedig régen lelkesek voltunk. 1997-ben itt járt Jacques Chirac francia elnök, és ránk kacsintva azt mondta: 2000! Négy évet tévedett. 2003-ban Medgyessy Péter kormányfőként azt mondta, 2008-ban bevezetjük az eurót. Ő mostanáig már tizenötöt. De mostanra mi is megváltoztunk. Nem sürgős a dolog. Más Európát akartunk. Nyitunk még cukrászdát Bécsben? Inkább az unokáink Bahmutban. Talán.