Új frontot nyitott az ellenfél

Maga a tény, hogy a rendőrség és a titkosszolgálat aktív részvételével zajlik egy narancsos forradalom Szlovákiában, nem igazán lep meg senkit, északi szomszédunkat egy az egyben felzabálta az szélsőbaloldal fogságába került amerikai külügy és annak civil szervezetei. Volt viszont egy aspektus, amin rendkívül meglepődtem. Megesküdtem volna, hogy a huszonegy tagú csoportban ott lesznek a szokásos ál-NGO arcok: az Amnestyk, a Transparencyk, a Helsinkik és társaik. De nem így történt, és amit helyettük találtam, abból itt Magyarországon is nagyon gyorsan le kell vonnunk a következtetéseket.

A civil szervezetek helyét a „dezinformáció”-koalícióban egy sor digitális analízissel, online marketinggel és internetes reklámmal foglalkozó cég foglalta el. Ezek azok a cégek, amelyek egyes országokban az információáramlást szabályozzák, és meghatározzák, milyen politikai tartalmak jelenhetnek meg bizonyos felületeken és milyenek nem. Ők a mindent elnyelő globális cenzúra kis helyi futárai, nemzeti kontextusban figyelő szemei és az új igazság elbírálói.

A klasszikus emberi jogi szervezetek már olyan régen folytatják jogtipró és a szólásszabadságot korlátozó tevékenységüket, hogy a jelek szerint túlságosan nyilvánvalóvá, leleplezhetővé váltak ellenfeleik számára.

Szavahihetőségük a padlón, mára olyan szinten diszkreditálták magukat, hogy a baloldali lelkületű polgárok is csak legyintenek, amikor valamin ezek felháborodnak. Mindenki tudja, honnan fúj a szél és jön a pénz. A digitális marketingcégek, tartalomellenőrző internetes vállalatok viszont mindeddig a demokráciáért és a nemzeti szuverenitásért küzdő erők radarjai alatt maradtak. Pedig jaj nekünk, ha ezeket hagyjuk anonimitásban tovább tevékenykedni!

A szlovák delegáció tagja volt például egy Gerulata Technologies nevű cég, amely sajtóértesülések szerint az egyik legnagyobb szlovák jobboldali hírportál Facebook-oldalának letiltását eszközölte ki. Ennek vezetője már tavaly a New York Times-nak is panaszkodott, hogy micsoda oroszbarát propaganda zajlik Szlovákiában, és jaj, még Amerika-ellenes hangok is teret kapnak. Velük utazott még a Konspiratori.sk (Összeesküvő) „tényfeltáró” portál vezetője, amelyet az amerikai és brit nagykövetségek pénzelnek. Ott volt a MEMO 98 csoport is, amelynek oldalán a Soros Nyílt Társadalom Alapítványok logója díszeleg. Végül a delegáció tagja volt a Kinit cég, amely állítólag a dezinformáció ellen harcol a Globsec amerikai think tank (agytröszt) pénzéből.