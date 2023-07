Az ellenzéki lét reménytelensége

Negyedszer: fáziskésés. Amíg a kormányoldalon Orbán Viktor a vezető, aki rendszert épített négy ciklus alatt, és világosan látszik, milyen célokat követ, a túloldalon még azt sem lehet tudni, hogy voltaképpen mit hirdetnek, miben hisznek. Emiatt lehet az is, hogy az ellenzék állandó fáziskésésben működik Magyarországon. Az általuk fontosnak tartott ügyek csak a magyar társadalom kisebb, speciális csoportjait érintik. Bizonyos témákat – például a homoszexuálisok erőszakos, provokatív védelmét – erőn felül képviselnek, pedig a magyar társadalom elsöprő többsége, beleértve a baloldali szavazók tekintélyes hányadát is, mást gondol, mint az ellenzék liberális véleményvezérei. Az elmúlt években két fontos ügyről, a Covidról és az ukrajnai háborúról is teljesen mást hirdettek, sugalltak, mint ami az emberek gyakorlati tapasztalataiból fakad. Miután azonban az utólagos korrekciót a baloldal nem végzi el, sőt eleve ki sem alakít egységes álláspontot, mert tulajdonképpen fel sem méri az efféle események közéleti súlyát, hátrányba kényszerül a gyorsan cselekvő kormányoldallal szemben.