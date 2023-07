Nem valósulhat meg az új kommunista rémálom Európában

A német politikai elit azonban ugyanazt az őrült, önsorsrontó migrációs politikát erőltetné az országra és egész Európára, ami 2015 óta látványosan megbukott. Konok módon ragaszkodnak ahhoz a rögeszméhez, hogy a munkaerőpiaci problémákat az afrikai és ázsiai migránsokkal fogják megoldani. Ennek az elképzelésnek a tarthatatlanságára már olyan fajsúlyos, elismert szakemberek is figyelmeztetnek, mint a berlini Humboldt Egyetem holland származású migrációkutató professzora. Ruud Koopmans a közelmúltban egy lapinterjúban hívta a figyelmet, hogy Németországban a 2015 óta érkezett migránsok kétharmada ma sem dolgozik, csak szociá­lis segélyekből élnek, mivel döntő többségében szakképzetlen emberek jönnek, akik tudják, hogy munka nélkül is jobban élhetnek itt, mint a hazájukban. Azt is elmondta a professzor, hogy Németország nem igazán vonzó a szakképzett munkaerő számára.