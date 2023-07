Tisztelet az alapító atyáknak!

Amerika eredendően tehát nem gonosz ország és nem a világ rossz szelleme, ideológiai csendőrhatalma és kéretlen demokráciaexportőre. Lehetne belőle továbbra is egy proaktív, békeszerető, a kölcsönös bizalom és megbecsülés értékeit tisztelő nagyhatalom, amely segít a világ népeinek felemelkedésében. Sajnos nem ezt látjuk, de ma nem szitkokat kell szórni az USA-ra, hanem azon dolgozni, hogy megváltozzon a vezetősége és eszmei irányultsága. Én továbbra is azt remélem, hogy a „Life, liberty and the pursuit of happiness” országa, az amerikai nemzetállam koncepció­ja még nem teljesen a múlté, ha a polgárok és a megválasztott vezetők visszatérnek az eredeti amerikai alapító okiratok elvrendszeréhez. Hasonlóképpen az euró­pai (brüsszeli) vezetőknek is óriási lecke ez. Ahol a föderalista hatalmi elit feltett szándéka a tagállamok függetlenségének és jogainak megfosztása, valamint a központi hatalom megerősítése, ott mind a demokrácia alapelvei, mind a szabadságjogok erősen sérülnek.