Csak kérdés kérdése

A parkolásra visszatérve: tavaly szeptemberben érte hidegzuhanyként a fővárosiakat, hogy egységesítik a parkolási díjakat, négy zónát létrehozva, ezzel egy időben pedig drasztikusan emelték is az árakat: egyes belső kerületekben akár óránként hatszáz forintba is kerülhet, ha otthagyjuk az autónkat, a parkolóórák pedig este tízig ketyegnek. Nem utolsó sorban bevezették azt is sok helyen, hogy este hat és reggel hét óra között csak helyi lakosok parkolhatnak.

A szakmai szervezetek, köztük a Magyar Autóklub szerint az intézkedés teljességgel alkotmányellenes volt, mivel semmilyen hatástanulmány vagy előzetes felmérés nem készült a brutális emelést megelőzően. Majd természetesen elkezdődött a büntetgetés, persze, csak a magamfajtákat fejik heti szinten, akkor senki nem áll lesben, amikor ámokfutók száguldoznak az Árpád hídon, nem csak mások életét veszélyeztetve, hanem ki is oltva. Nem szeretném keverni a szezont a fazonnal, a jelenlegi áldatlan állapotokra ugyanakkor jól rámutat: noha a parkolási díjakból befolyó bevétellel a kerületek gazdálkodnak, mindegyik egyéni megállapodást kötött a fővárossal arról, hogy ebből mennyi jár a központi büdzsének.

Csak, hogy mindezt számokban is kifejezzük, a fővárosi tulajdonban levő közterületeken 7674 parkolóhely található. Bevételük a parkolási díjakból 2019-ben több, mint hétszáz millió forint volt, 2020-ban 947 milliónál is több, míg tavaly „csupán” 868 millió folyt be. Ez egyébként azt is jelenti, hogy a parkolási díj emelése után kevesebb pénz jutott a fővárosnak, mint előtte. Ezt az áldatlan állapotot szüntetné meg főpolgármesterünk azzal a huszárvágással, hogy minden kerülettel egységesíti a megállapodásokat, amely alapján minimalizálná a parkolásüzemeltetés költségeit, így kicsikarva magának több bevételt a ráeső közterekről. A lényeg, hogy egyre több pénz csilingeljen a kasszában, amit akár Budapestre is lehet(ne) fordítani, de miért is tenné ezt egy főpolgármester, amikor annyi minden másra kell a pénz.

Egy szó mint száz, azt a tényt azért rögzítsük, hogy valóban szabálysértést követtünk el, mert tilosban parkoltunk, tehát a csúf igazság az: jogos volt a büntetés. Ugyanakkor eszembe jutnak gimnáziumi földrajztanárom szavai, aki sokszor hívta fel rá a figyelmünket feleltetés előtt, ha túl nagy volt az alapzaj: „Csak kérdés kérdése, hogy hányast kapsz!” Ezen logika mentén még az is előfordulhat, hogy legközelebb az izzókészleteimet ellenőrzik majd, és akár hiszik akár nem, ettől nem is állunk messze, mert az ominózus kerékbilincselős esetnél nagyhatalmú parkolóőr barátom még azzal is megfenyegetett, hogy megsarcol a tiszteletlen hozzáállásomért. Nos, ha ennyivel is hozzájárulhatok a boldogságához, ám legyen. De azért azt nem árt tudni: Ilyen mélyre anyagilag még Demszkyék sem süllyedtek.