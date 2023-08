Német karaktergyilkosságok

2018. augusztus vége ugyanolyan forró volt, mint az idei. Egy szombat estén a szászországi Chemnitzben a kubai származású Daniel Hillig két orosz barátjával együtt egy pénzautomatánál pénzt akart felvenni, de három migráns kinézetű suhanc felszólította, hogy adja oda nekik a bankkártyáját. Mivel nem tett eleget a rablók követelésének, azok erősítést hívtak, és hamarosan még vagy tíz hasonszőrű külföldi jelent meg a színhelyen. Az ezt követő dulakodásban mindhárom békés fiatalt megkéselték, aminek következtében Daniel Hillig kórházba szállítása után belehalt sérülései­be. A tettes, Alaa S. kilenc és fél évet kapott az emberölésért.

Eddig a szomorú hír, amely természetesen felkavarta a chemnitzi lakosság kedélyeit, és másnap egy spontán tüntetés során mintegy nyolcszáz ember vonult ki az utcákra, hogy a migránsok által elkövetett szörnyű bűncselekmény ellen demonstráljon. Közöttük volt számos huligán, szélsőjobboldali, neonáci szkinhed is. A rendőrség megpróbálta ugyan megállítani a tüntetőket, de azok erőfölényben áttörtek a sorfalon, és tovább vonultak. Egy hírhedt videófelvételen látható, hogy

két migráns beszólásokkal provokált néhány kopasz fejű németet, egyikük megkergette őket, majd visszatért társaihoz. Ezt a videót barátnője feltette a WhatsAppra, ahonnan a szélsőbaloldali Antifa Zeckenbiss (kullancscsípés) nevű csoportja letöltötte és – a kezdeti provoká­ciót kivágva – „hajtóvadászat” kommentárral feltette a Twitterre.

A 19 másodperces videót a baloldali szellemiségű német közszolgálati televízió, az ARD is bemutatta a hírekben, de több más balos sajtótermék is „hajtóvadászat Chemnitzben a migránsokra” címmel tovább terjesztette. A történtekre adott nyilatkozatában Angela Merkel kancellár is elítélte a hajtóvadászatként elhíresült eseményt, majd sajtószóvivője, Stefen Seibert úgy nyilatkozott, hogy

amit tegnap Chemnitzben láthattunk és helyenként videóra vettek […], annak nincs helye a mi jogállamunkban. Nem fogadjuk el az ilyen csőcseléket, a más külsejű és származású emberekre való vadászatot […]

– emlékezett a Tichys Einblick minapi számában. A magazin hosszas kutatás után megtalálta a videó készítőjét és barátját, akik elmondták, hogy az őket tört németséggel provokáló arab kinézetű migránsok egyike leöntötte egy barátjukat sörrel, majd elszaladt. A videón látható srác utánuk futott, de pár másodperc múlva visszament barátnőjéhez.

A sajtóhíreket a helyi rendőrfőnök is úgy kommentálta, hogy hazugság a hajtóvadászat vádja, ilyenről szó sem volt. Ezt a baloldali sajtó csak a már akkor is a többségében jobboldal felé hajló Chemnitz lejáratására használta fel. Hans-Georg Maassen, a német Alkotmányvédelmi Hivatal akkori elnöke, a Bildnek adott interjújában szintén ellentmondott Angela Merkel kijelentésének:

A chemnitzi szélsőjobboldali hajtóvadászatokkal kapcsolatos kétségeket én is osztom.

Merkel ezt követően menesztette az addig köztiszteletben álló és hat éve a belbiztonságért felelős jogászt. Attól kezdve Maassen a német sajtó szabad prédája lett. Amikor meg 2021-ben bejelentette, hogy egy dél-türingiai választókerület szövetségi parlamenti képviselője akar lenni, a német sajtó össztűz alá vette és lejárató cikkekkel, riportokkal sikeresen megakadályozta a megválasztását.

Maassen azóta is nemcsak a baloldali média, hanem saját pártja, a CDU vezetőségének is a célkeresztjében áll, akik megpróbálták kizárni a pártból, de nem sikerült.

A nyugodt és megfontolt jogász a folyamatos karaktergyilkosság kereszttüzében is mértéktartó tud maradni. Annak ellenére, hogy a német fősodratú média folyamatosan szélsőjobboldalinak, AfD-szimpatizánsnak, a jogállamiságra veszélyesnek titulálja. A koronát azt tette fel az ellene folyó kampányra, hogy kiderült, korábbi munkaadója, az Alkotmányvédelmi Hivatal az egyik jobboldali beállítottságú, közismert kormánykritikus ügyfele, Markus Krall telefonját is – jogilag vitatható módon – lehallgatta és így egy Maassennel folytatott beszélgetést, valamint chatprotokollokat is rögzítettek, majd az így nyert ismeretek egy részét a sajtónak is továbbadták – írta maga Krall egy Twitter-bejegyzésében.

A CDU konzervatív értékeit képviselő Werte Union (Érték Unió) csoportja megválasztotta elnökévé a Helmut Kohl konzervatív szellemiségét követő Maassent, aki a mai szélsőbalos, ökoszociális politikát folytató kormányt is ebből a nézőpontból kritizálja találóan:

Kormányzó politikusaink pedig nagyrészt szakmailag alkalmatlanok, inkompetensek és ideológiailag vezéreltek. De az inkompetencia csak az egyik oldal. Szilárd meggyőződésem, hogy ezek az emberek sokat akarnak rombolni is, mert ez motiválja őket a zöld transzformáció végrehajtására, ami csak úgy lehetséges, ha a meglévő társadalmi rendszert lerombolják, és újat építenek. Ilyen társadalmi konstruktivizmus létezett a klasszikus szocializmusban, a nemzetiszocializmusban és a maoizmusban, és minden társadalmi konstruktivizmus halálhoz és nyomorhoz vezetett. Ezek az emberek elutasítják a mi szabadelvű demokráciánkat, mert úgy gondolják, hogy ideológiai céljaik, mint például a világ éghajlatának védelme, fontosabbak, mint a demokratikus jogállamiság. […] A demokráciának ez a felfogása alkotmányellenes, és küzdeni kell ellene

– mondta egy interjújában.