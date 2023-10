A pokol innenső fele

A Bild című napilap megbízásából készült felmérés szerint „a folyamat következményei közül hatvannégy százalék a szociális rendszerre nehezedő többletterheket emelte ki elsőként, ötvenkettő százalék pedig úgy vélte, hogy a bűnözés növekedése a fő következmény”. A társadalom sokszínűségének erősödését harmincegy százalék, a szakmunkáshiány enyhülését mindössze tizenhét százalék emelte ki, ez pedig azért riasztóan alacsony szám, mert a fő hivatkozási alap ez volt 2015 környékén: milyen jó lesz majd csökkenteni a munkaerőhiányt nem csak a szakmunkások között, hanem lesz megannyi orvosunk, mérnökünk és kiváló, tanult professzorunk. Khm.

A felmérést egyébként pimaszul abból az apropóból készíttette a Bild 2021-ben, hogy Angela Merkel tizenhat év kormányfői munka után, egy interjúban azt merte kijelenteni a menekültválság kapcsán, hogy „igen, megcsináltuk!”. Végül is igen, megcsinálták a bajt. És persze, hol van már a kedves és befogadó Angela, aki szíriai menekültek gyűrűjében szelfizgetett. Nem csak én gondolom ezt így, hanem Christoph de Vriest, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) egyik képviselője is, aki szerint a 2015-ös menekültáradat rendkívüli módon megosztotta Németországot, olyannyira, hogy mindez egy radikális jobboldali párt létrejöttéhez vezetett a parlamentben. Szó szerint idézem: „Jobb lett volna ettől megkímélni Németországot!” Nos, kedves Chris, nemcsak Németországot, hanem Európát is.

Merthogy a feketeleves még csak ezután következett: 2015-ben terrortámadás áldozata lett a párizsi Charlie Hebdo szerkesztősége, ugyanabban az évben, szintén Franciaországban újabb százharminc ártatlan ember, egy évvel később Isztambulban öngyilkos merénylő robbantotta fel magát, szintén ebben az évben Belgiumban, majd Törökországban is, az Atatürk repülőtéren robbantottak, és ugyancsak ez év júliusában Nizzában teherautóval hajtott a tömegbe egy ámokfutó. Ugyanabban a hónapban Németországban is bomba robbant, majd decemberben, Berlin legforgalmasabb karácsonyi vásárán teherautóval hajtott a tömegbe egy huszonnégy éves tunéziai férfi. 2017 szilvesztere, Isztambulban egy télapó jelmezes férfi gépfegyverrel öldökölt, harminckilenc, köztük huszonhét külföldi állampolgár halt meg. 2017 március, kettős támadás Londonban, egy rendőrt megkéseltek. Ezekben a támadásokban egyetlen közös nevező van, mégpedig az Iszlám Állam.