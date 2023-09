Elliot álma

Azzal, hogy milyen elképesztő ellentmondások és bődületes hazugságok világában élünk ma, egy egyszerű hétköznapon is könnyedén szembesülhetünk. Tudják, a kisfiam rajzolt egy csigát. Csütörtök volt és ő lelkendezve mesélte nekem, hogy délelőtt az óvodában ezzel foglalatoskodtak, majd vészjóslóan, ahogy szokta, hozzátette, hogy ugye tudom, hogy a többi gyereket nem szabad festékkel összekenni. A nap ennek lázában telt, majd elérkezett a péntek és, ahogy sétáltunk be reggel a csoportba, az ajtó melletti tablón ott díszelgett mind a tizensok csiga. Kérdeztem a kisfiamat, hogy melyik az, amit ő készített, de mire válaszolhatott volna, az óvónéni elmondta, hogy sajnos nem tüntethetik fel a kifüggesztett munkákon, hogy melyik kié, mert hiszen a GDPR, meg adatvédelem és a gyerekjogok. Vagyis, ha az intézmény kitenné egy tablón, hogy Kovács Józsika milyen ocsmány csigát rajzolt, Szabó Julcsika bezzeg milyen gyönyörűt, sérülnének a személyes jogaik, mert ezt mindenki láthatná. A tablón egyébként az is kint volt, hogy az épületben valakinél fejtetűt találtak, szóval mindenki figyeljen fokozottan. Hogy melyik csoportban, kinél, azt szintén nem lehet megtudni. A lényeg tulajdonképpen nem is ez.

A GDPR az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete, amit 2016-ban fogadtak el, rá két évre pedig már alkalmaznia is kellett a tagállamoknak. A személyes adatok védelme alapvető jognak számít, de azt is tudni lehet, hogy az EU rendelkezik a legszigorúbb adatvédelmi szabályokkal.

Milyen kiváló teljesítmény – gondolhatnánk, végre valamitől tényleg megvéd ez a közösség, ugyanakkor nem tudok nem arra gondolni, mekkora álszentség, hogy nem láthatom, ki milyen csigát rajzol, abban a korban, amikor a telefonom a fehérnemű-méretemen keresztül, az étkezési szokásaimon át, a bankkártya adataimat is tudja rólam, és minden túlzás nélkül állíthatom, a gondolataimba is belemászik. És ettől még csak igazán távol tartani sem tudom magam, mert egy sor munkahely például kötelezővé teszi a Facebook-jelenlétet, mondjuk kapcsolattartás céljából, de álszent módon azért is, hogy maga a munkáltató is lásson arról némi infót, mégis mivel töltik a szabadidejüket az alkalmazottaik.

Nem mellesleg az óvodák, iskolák és bölcsődék a szülőkkel is mind közösségi oldalakon létrehozott csoportokban tartják a kapcsolatot, tehát olyan verzió, hogy valaki nincs regisztrálva, nem igazán működik. Ez az a felület egyébként, ahol, ha akárcsak üzenetben is továbbítok például valamelyik családtagomnak a gyerekemről fotókat, komolyan fennáll annak a veszélye, hogy valakik, valahol rossz szándékkal megszerzik azokat viszonylag könnyedén, és felhasználják különféle bűncselekmények elkövetéséhez. Merthogy ezen keresztül egy gyanútlan szülő gyermekéről valóban rengeteg információt össze lehet gyűjteni. Innen nézve pedig a csigás történet olyan, mintha a házamba betörő szökőárral szemben egy tekercs celluxszal próbálnám meg megerősíteni az ajtókat.