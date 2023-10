Dollár Gordon ismét akcióba lépett

Nem igazán hiszek a véletlenekben, sőt ha politikáról van szó, akkor az ilyen irányú kételyeim csak fokozódnak. A minap olyan találkozó zajlott le egy budai kávézóban, amelynek résztvevői állítólag régóta tervezték már a személyes beszélgetést, de annak nincs semmi jelentősége aktuálpolitikailag.

A nagyjából kétórás kávézgatás után Bajnai Gordon, a máig utolsó baloldali miniszterelnök és beszélgetőpartnere, a Momentum bukott elnöke, Fekete-Győr András meglepetten, majd feldúltan reagált, amikor a Mediaworks stábja a helyszínen kérdéseket tett fel, például arról, hogy a Bajnai tulajdonában is lévő DatAdat nevű cég az önkormányzati vagy az EP-választásokban segíti-e majd a Momentumot.

A „rollerszakértő” hirtelen azt sem tudta, mi az a DatAdat, majd a közösségi oldalára posztolt egy bájosan bárgyú magyarázatot arról, hogy valósággal issza a volt kormányfő szavait, aki válságkezelőként már bizonyított és ma a nemzetközi gazdasági élet aktív szereplője. Ugyan nem kapcsolódik szorosan a témához, de ha már szóba került, Bajnai bravúros válságkezelése 2009 és 2010 között abban merült ki, hogy a nemzetközi pénzügyi körök, az IMF iránymutatása alapján brutális megszorításokat zúdított a magyar társadalom nyakába.

De térjünk vissza a jelenbe, amikor is a kínos lebukástól ingerült washingtoni összekötő és fiatal szárnysegédje újra nyeretlen kétévesnek nézi a közvéleményt. Azt akarják elhitetni velünk, hogy nincs itt semmi látnivaló, Bajnai csupán politikai gazdaságtanból tartott gyorstalpalót Fekete-Győrnek.

Nem tudom, mi volt abban a kávéban, amit órákig kortyolgattak ott Budán, de ha esetleg amnézia tört volna rájuk, felfrissítem az emlékezetüket. A Magyar Nemzet nemrég ötrészes cikksorozatban tárta fel, hogy Bajnai Gordon, néhány más meghatározó magyar politikai szereplővel együtt az elmúlt nagyjából tizenöt évben amerikai – elsősorban a Demokrata Párthoz kötődő – fontos emberek közreműködésével, globalista érdekcsoportok finanszírozásával szisztematikusan kiépített egy olyan hálózatot, nevezhetjük polipnak is, amely Washingtonból és New Yorkból Budapestig terjesztette ki a csápjait.

A DatAdat nevű cég képezi az agyközpontját ennek a hálózatnak, amelynek célja az amerikai befolyás növelése Magyarországon. A több leágazással is rendelkező nemzetközi cégcsoportban hemzsegnek az amerikai demokrata kampányguruk, politikai marketingesek és aktivisták. Ez a DatAdat kulcsszerepet játszott a hazai baloldal 2022-es választási kampányának lebonyolításában és nem mellékesen náluk kötött ki a legnagyobb hányada annak a négymilliárd forintnak, amit a külföldi megbízók átutaltak Magyarországra.

Semmi kétségünk nem lehet, Bajnaiék már a jövő júniusi európai parlamenti és önkormányzati választásokra készülnek, meg kell dolgozniuk a dollárokért. Az sem véletlen, hogy az összekötő éppen a Momentum egyik ismert arcával találkozott, ugyanis az már a tavalyi választások előtt is nyilvánvalóvá vált, hogy a tengeren túli érdekcsoportok nemcsak kormány-, de ellenzékváltást is akarnak. Legkésőbb 2018-ban, de igazán már 2014-ben is világossá válhatott számukra, hogy Gyurcsány Ferenccel és a hozzá kötődő régi baloldali káderekkel terhelten képtelenség választásokat nyerni. A hamvába holt kezdeményezésnek bizonyult, Bajnai által gründolt Együtt nevű formáció kudarca után 2017-ben a Momentum életre hívásával próbálkoztak és minden jel arra utal, hogy – jobb híján – továbbra is Fekete-Győrék pártja a favorit Gyurcsányékkal szemben.

A képlet persze nem ennyire egyszerű, mert azt is tudják, hogy kizárólag baloldali vagy balliberális aktorokkal nem lehet meneszteni az Orbán-kormányt, a magyar társadalom többsége nem vevő rájuk. A globalista amerikai megbízók tehát olyan vezéregyéniséget keresnek, aki eladható a jobboldali közönségnek is, nyilvánvalóan ezért lett ellenzéki miniszterelnök-jelölt a hétgyermekes, magát mélyen hívő kereszténynek és konzervatívnak valló Márki-Zay Péter, ezért kellett visszalépnie Karácsony Gergelynek, holott még a kanyarban sem volt villamos, ami elüsse. Jött a telefon, és mindenki igazodott a parancshoz, a Bajnai-féle DatAdat onnantól Márki-Zay kampányának rendelte alá a tengeren túlról érkező erőforrásokat.

Azt egyelőre nem tudjuk, hogy Márki-Zay és a baloldal nagyon csúnya bukása után ki lesz a következő kiszemelt 2026-ra, egy azonban biztosra vehető: az amerikai polip nem vonta vissza a csápjait, hazánkat továbbra is csatatérnek tekintik, amit meg akarnak hódítani. Ezért újabb bástyákat, hídfőállásokat szereznének a magyar településeken jövőre, miközben minden áron szeretnék megakadályozni, hogy Brüsszelben a szuverenista erők kerüljenek túlsúlyba, ezért fontos nekik minden egyes mandátum az európai parlamentben. Náluk csak nekünk fontosabbak ezek a települések és mandátumok.

Mi vagyunk többen, mi vagyunk itthon, és ez olyan előny, amit dollárral és külföldi kampánymenedzserekkel sem lehet behozni.

Borítókép: Fekete-Győr András és Bajnai Gordon (Fotó: Fazekas Máté)