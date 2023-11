A klímahisztéria még megállítható

A Clintel nagyot lépett: nemrég klíma-világnyilatkozatot adott ki, amelyet 1609-en írtak alá első körben, de csatlakozni továbbra is lehet hozzá – már 1800 felett vannak (clintel.org). A nyilatkozat címe: There is no climate emergency, vagyis Nincs klímavészhelyzet. Az aláírók mind tudósok és szakemberek (!), és számuk alapján lényegében ugyanannyian vannak, mint azok a tudósok (vagy megvett emberek), akik az IPCC vészjósló, fenyegető jelentéseit elkészítik. Köztük van két Nobel-díjas is. Nos, akkor kinek is van igaza?