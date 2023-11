Tombol a hörgő, vinnyogó hiénafalka

A legendás Bruce Lee fiát, Brandon Lee-t agyonlőtték egy produkció felvétele alatt. Esélye sem volt a túlélésére. És olyan is van, hogy a színész nem elszenvedője, hanem okozója egy balesetnek. Egy halálos balesetnek. Alec Baldwin nem olyan régen saját operatőrét lőtte agyon. Mondjuk lelkes libsi, Trumpot is gyűlöli, úgyhogy a velünk élő SZDSZ meg a Telex/444 nem is akarta a vérét. Igen, ha az ember nem egy 300 fős színházban dolgozik, akkor bizony állandó társa a veszély. Ezért kell minden másodpercben száz százalékkal koncentrálnia, egy pillanatra sem veszítheti el a fókuszt, nem indulhat el a másik irányba, mert nemcsak magában, de másban is kárt tehet.



Azt írja egy nyilvános poszt alatt Janisch Attila okleveles libernyák és hobbirendező, „hogy azért kellene a színészeknek küzde­niük, erre a csaknem végzetes (!!!) balesetre is hivatkozva, hogy ne legyenek annyira kiszolgáltatottak, mint amennyire azok, hogy ne lehessen őket bármilyen veszélyes mutatványra kényszeríteni – akár a sunyi (mert kimondatlan) egziszten­ciális fenyegetettséggel –, hogy szabadon dönthessenek arról, hogy mit vállalnak és mit nem.”



Ugyebár a csaknem végzetes baleset, Istennek hála, végtagsérüléseket jelent, bár látható, hogy a Magyar Narancs szerzője valósággal reszket a vágytól, hogy tényleg komoly baja essen a művészeknek, ami aztán végső soron tönkreteszi Vidnyánszky életét is. De honnan a fészkes fenéből veszi Janisch, hogy a Nemzeti vezérigazgatója tüzes ostorral kényszerítette a két művészt, hogy használja a díszletet? Miből gondolja, hogy erővel, akaratuk ellenére lettek felparancsolva az erkélyre?



Meg egyáltalán micsoda elmaradott fasiszta propaganda egy erkély a Rómeó és Júliában? Ki hallott még ilyet? Rómeónak barna ingben és nadrágban egy átoperált férfit kellene ölelnie egy ukrán óvóhelyen. Egy pincében. Vidnyánszky egyébiránt a Hír TV-nek adott interjúban elmondta, hogy minden esetben egyeztet a művészeivel, és ha a színész veszélyesnek ítél meg egy feladatot, akkor korrigál. De vajon annak idején Janisch Nagy Ervin miatt is kiborult? Amikor Herendi Gábor felparancsolta egy több száz kilós állat hátára, ezzel a színművész életét veszélyeztetve? Ugyan, kérem.



Herendi Gábor egészen biztosan konszenzuális módon kérte meg Nagyot, hogy legyen már kedves felpattanni a lóra, majd elvágtatni a naplementébe. És mi van azokkal az éles és veszélyes fegyverekkel, amelyekkel vívnia kellett?! És ha rosszul sikerül egy vágás és megsérül valaki?! Belegondolni is rossz. Janisch szerint ­amúgy a színész nem kaszkadőr. Nos, ez valóban így van, de például Tom Cruise vagy Jean-Paul Belmondo nem használt kaszkadőrt, minden jelenetet maguk csináltak meg. Jó, értem persze, hogy ez amolyan toxikus maszkulinitás meg felesleges és káros férfierő-fitogtatás.



A művészet pedig kizárólag a hatalmat kritizálhatja, illetve a női és az LMBTQ-jogokért, valamint a csodálatos Ukrajna szabadságáért küzdhet, az öncélú keménykedés meg egyikkel sincs összhangban. Világos.

Ugyanakkor hadd szabadjon megjegyeznem, hogy elmentek ti a jó büdös francba. Hazudtok, ferdítetek, félrevezetitek a laikusokat, akik nem tudják, milyen egy kulissza, milyenek a nagyszínpadi produkciók, és milyen gyakran fordulnak elő balesetek. Teszitek mindezt sértettségből, mert egy ideje már nemcsak olyanok taníthatják az SZFE-n a diákokat, akik a Telex előfizetői. Mert gyűlölitek Orbánt és Vidnyánszkyt, valamint az összes jobboldali alkotót és művészt, és mert reggelente izzadságban úszva, sikoltva ébredtek, hogy nem Gyurcsány vezeti az országot.



Meg hogy nem tudjátok az összes tanuló agyát átmosni. Hogy már nem tudtok harcos liberálist csinálni a szkinhedből. Mondjuk Vilmányi Benettből. Hogy nem minden diák baloldali, ellenzéki aktivistaként fog kijönni az egyetemről. Mert már nem csak nektek vannak színházaitok, iskoláitok, lapjaitok, kritikusaitok.