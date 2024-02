Mindenki egyszerre kapott kimenőt a tébolydából

Talán a telihold tette, de az elmúlt napokban a szokásosnál is több döbbenetes állítással jelentkeztek a fekete öves közléskényszeresek. Illetve ez sem ilyen egyszerű, mert némelyikük állított is valamit meg nem is annyira. Olyannyira, hogy érthetjük őket így is meg úgy is. Aztán mire a kattintásvadászok, akik ezúttal legalább nem a harmadik világháború azonnali kitörésével igyekeztek sokkolni, végeztek a mondanivalójuk megcímezésével, már bele is csöppentünk megint a káoszba.

A rossz zsaru szerepében láthatóan lubickoló Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács elnökhelyettese legalább nem kertelt. Igaz, neki általában ami a szívén, az a száján, így aztán az X-en közzétett bejegyzésének egyik része nem is keltett különösebb meglepetést. Azt írta ugyanis, hogy