Szovjet típusú átnevelés az EP-ben

Az EP „aggodalmának ad hangot amiatt, hogy Európában a különböző emlékezeti keretek és megemlékezési kultúrák látens módon továbbra is versengenek, részben pedig összeférhetetlenek egymással, többek között Nyugat- és Kelet-Európa között, de a kontinens egyes részein országok és nemzetek között is; hangsúlyozza, hogy valamennyi európai ország rendelkezik azonos és eltérő tapasztalatokkal is, és ezek mind a közös európai történelemhez tartoznak”.

Az EP „felhívja a bizottságot és a tagállamokat, hogy többek között az uniós jogállamisági mechanizmus révén védjék meg azokat a szabadságokat, amelyek jelenleg veszélynek vannak kitéve, különösen az emlékezettörvényekkel való visszaélés esetei miatt; […] felhívja a tagállamokat, hogy aktualizálják a jelenlegi iskolai tanterveiket és oktatási módszertanaikat annak érdekében, hogy a nemzeti történelmek helyett az európai és a globális történelemre kerüljön át a hangsúly, és hogy a nemzetek feletti történelem megértése nagyobb figyelmet kapjon, különösen a történelem többféle szempontú tárgyalásának lehetősége révén, valamint olyan megfelelő tanítási stílusok előmozdításával, amelyek a tudásátadás helyett a reflexiót és a vitát részesítik előnyben […] felhívja a bizottságot és a tagállamokat, hogy többek között az európai oktatási térség egyenlőséggel és értékekkel foglalkozó munkacsoportján keresztül dolgozzanak ki olyan anyagokat, amelyek kifejezetten az európai történelmi tudat fejlesztésével foglalkoznak, és közösen dolgozzanak ki olyan »uniós kézikönyvet« a tantervi tevékenységekhez, amely közös iránymutatásokat, valamint pártatlan tényeket és számadatokat nyújt az európai történelem tanításához”.

Az EP „úgy véli, hogy a sovinizmus, a nemi sztereotípiák, a hatalmi aszimmetriák és a strukturális egyenlőtlenségek mélyen gyökereznek az európai történelemben, és sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a történelemtanítás terén hiányzik a kellően multikulturális és a nemek közötti egyenlőséget figyelembe vevő megközelítés; létfontosságúnak tartja, hogy foglalkozzanak a nők és más alulreprezentált társadalmi csoportok marginalizálódásával a történelem során, és felhívja a tagállamokat, hogy a nemzeti tantervekben helyezzenek erre nagyobb hangsúlyt”.

Az utolsó idézet önmagáért beszél: „A nemen, meggyőződésen és etnikai hovatartozáson alapuló igazságtalanságok évszázadok óta be vannak ágyazva az európai történelembe.”

Nos, a kiemelt szövegrészeket fordítsuk le eurokratáról hétköznapi magyarra:

az európai történelem évszázadok óta bűnös történelem. (De miért csak évszázadok óta, kérdezhetnénk.) A „kritikus történelmi tudat” azt jelenti, hogy minden hagyományt és eddigi értéket aláásni, befeketíteni és adott esetben kidobni lehessen – „a nemzeti történelmek sztereotípiáinak és szent teheneinek megkérdőjelezésével”.

Így lesz Szent István királyunkból tömeggyilkos, Shakespeare-ből szimplán halott fehér férfi, Bouillon Gottfried keresztes lovag seregéből meg a palesztinokat elnyomó cionisták előfutára!

A „nemzeti történelmek helyett az európai és a globális történelemre való koncentrálás azt jelenti, hogy egy-egy nemzeti közösségtől el lehessen venni a legnagyobb összekötő erőt: a közös történetek, emlékek élményét, a közös hősök tiszteletét, a saját, közös áldozatok meggyászolását.

Az pedig, hogy „a tudásátadás helyett a reflexiót és a vitát részesítik előnyben”, lényegében a média legkisebb szélfújásának kitett, közös tudással nem rendelkező EU-polgárokat vetít előre. Végül, de egyáltalán nem utolsósorban külön ijesztő, hogy az EP globális küldetést vizionál magának: „demokratikus és befogadó társadalmak” előmozdítását világszerte.