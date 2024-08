Az egyetlen cáfolhatatlan valóság

A párizsi olimpiának nem akadt igazán kiemelkedő nemzetközi csillaga, Milák egyik vetélytársa, a francia Leon Marchand a játékok legeredményesebb sportolója négy arannyal és egy ezüsttel, de Marchand aligha ég be úgy a tudatunkba, mint korábban Carl Lewis, Michael Phelps, Usain Bolt vagy éppen Simone Biles.

Ezért is lesz nehéz kiűzni onnan a botrányos megnyitóünnepséget és Imane Helifet, akit csalónak bélyegzünk, pedig valójában ő is áldozat, sikersztoriként tálalt ámokfutása a genderlobbi és az olimpiai mozgalom közös szégyene.

Személyes élményként mégis mást raktározok el a párizsi játékokról. Az olimpia idejére felkértük szakértőnek a magyar sport néhány legendáját, Hargitay András, Szécsi Zoltán, Éles József és Vereckei Ákos is igent mondott első szóra. S tudom, felkérhettem, hívhattam volna mást is, de a szívességet is be kell osztani, nem szabad vele visszaélni. Szécsi Zoltán néhány alkalom után már maga üzent, hogy „vagyok”, Éles József családi ebédről, Vereckei Ákos baráti összejövetelről is vállalta a bejelentkezést, Hargitay András pedig kora reggel, éjszakába nyúlóan is bejött a stúdióba. Nem csinált belőle ügyet, amikor az egyik alkalommal nem engedték behajtani a mélygarázsba, végtelen szerénységgel szinte ő kért elnézést a kollégáktól, hogy zavarja a munkát, a poharat pedig elöblítette maga után a konyhában…

Más idők, más erkölcsök, más világ. Annak a korszaknak a héroszai, amikor még embertől emberig értek a kapcsolatok. Amikor az újságíró kényszerből még nem a közösségi médiából tájékozódott, hanem felkereste vagy felhívta – felkereshette, felhívhatta – azt, akitől meg szeretett volna tudni valamit. Tudom, megváltozott a világ, nem lehet minden igényt kielégíteni, sőt terhes az érdeklődés, a szimatolás, a kritika. Mégis, csak a párizsi olimpiára gondolva számos eset, számos kétes döntés, kisiklott eredmény a bizonyíték rá, a sportolók egy tábora, a magyar sport is megszenvedi, hogy elvágták ezt a visszacsatolást. Azt is tudom, a dolgoknak ez az aspektusa a nagy többséget hidegen hagyja, de ettől még tény, s még csak nem is én állítom, kimondta a Magyar Olimpiai Bizottság korábbi elnöke, Kulcsár Krisztián is, a sportéletben a legszélesebb látókörrel a sportújságírók rendelkeznek.

S ha már… Van egy jó hírem ebben az eltorzult világban. Az olimpia, az olimpiai eszme minden hibája ellenére ma is eleven. Ez nem pusztán légből kapott vélemény, benyomáson alapuló okoskodás, hanem rideg számokkal alátámasztható könyörtelen valóság. Az olimpiai sportágak, különösen a tradicio­nális egyéni sportágak ma már nem foglalkoztatják az embereket, sőt már a sportrajongókat sem különösebben. Ám két és fél héten át mindannyiunk szívében ott ég az olim­piai láng. S hiszem, nemcsak a kíváncsiság, hanem a fellobbanó közösségi érzés, törzsi szellem, igen, ne féljünk kimondani, a hazaszeretet tapaszt mindannyiunkat a tévé, de legalább a telefon kijelzője elé. Nincs szebb annál, amikor együtt vigadunk, s ha úgy hozza a sors, hát együtt sírunk.

Az olimpia elképesztően sűrű élmény. Talán már túl vastag rajta a máz, túl sok érdeket szolgál, de az olimpia sikereivel és kudarcaival együtt ma sem talmi, talán az egyetlen cáfolhatatlan valóság a virtuális fogságba átruházott életünkben. Nem baj, sőt kimondottan jó, hogy rendre négy évet kell rá várni. Lassú hömpölygésével az olimpiai ciklus fékezi, lassítja az iszonyatos száguldást.

Most, hogy vége, megkönnyebbülten és boldogan fújhatunk egyet. Szép volt, fiúk, szép volt, lányok! Hiányozni fogtok, s persze örökre velünk maradtok.