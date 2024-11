Berlinnek a transzneműek fontosak

Vessünk egy pillantást a Németországban november elsején életbe lépett, úgynevezett önrendelkezésről szóló törvényre (Selbstbestimmungsgesetz), amely hagymázas és hajmeresztő dolgokat tartalmaz és egyben a szabad véleménynyilvánítás alkotmányos jogával is szembemegy!

A törvényben szereplő „közzétételi tilalomnak” nevezett passzus biztosítja, hogy egy transzszexuális személy korábbi nemének és keresztnevének megnevezéséért akár tízezer eurós büntetést is lehet kapni. Tehát az igazságot ezentúl büntetni fogják.

Mostantól bármely felnőtt ember egy egyszerű nyilatkozattal az anyakönyvi hivatalban megváltoztathatja a nemét. A fiatalok 14 éves koruktól tehetik meg ezt szüleik beleegyezésével; a 14 év alatti gyermekek esetében, de már ötéves (!) kortól a szülők tehetnek ilyen nyilatkozatot gyermekük nevében.

Ezzel a még éretlen és pszichésen instabil gyermekek megcsonkítását is könnyebbé teszik, hiszen aki magát „rossz testbe” születettnek véli, és a biológiai realitást megtagadva átoperáltatja magát, annak egy életen át gyógyszerekre lesz szüksége – aminek persze a gyógyszermaffia különösen örülni fog.

De a korai nemváltás később súlyos pszichológiai problémákhoz, identitászavarhoz, mi több, öngyilkossághoz is vezethet. A gyermekek túl korai szexuális indoktrinációjára Németországban létezik egy 6–10 osztályosoknak szóló munkafüzet is, amelyben a „másság” természetesnek való elfogadását sulykolják a gyerekek fejébe.

Mivel már az óvodákban is női jelmezbe öltözött drag queenek mesélhetnek a gyerekeknek, a társadalom szétzüllesztésének ezen módszere tényleg mindennek a legalja. Ha ezt az erőszakos indoktrinálást továbbgondoljuk, akkor az sem lehetetlen, hogy az iskolásoknak ugyanúgy kötelező lesz majd osztályukkal részt venni a pride-on, és együtt masírozni a homoszexualitást kihívóan és erőszakosan mutogató és reklámozó felvonulókkal, mint nekünk gyerekkorunkban a május elsejei szocialista parádékon. Mondjuk az is egy pervertált társadalomra utaló jel volt.

A Zöldek kezdeményezésére, Lisa Paus családügyi miniszter (!) erőszakos nyomulása következtében, de a többi kormánypárt egyetértésével létrejött új törvény célja, hogy megkönnyítse az olyan kisebbségek, mint a transznemű vagy interszexuális emberek életét, de a csalók előtt is megnyitja az utat: ezentúl egy férfi mindenféle bizonyíték nélkül is nőnek minősíttetheti magát.

És így jogot formálhat arra is, hogy a nők számára biztonságos helyiségeket, például öltözőket, nyilvános vécéket vagy női szaunákat használhasson. Bár az üzemeltetőknek a házijog alapján jogukban áll, hogy kétség esetén visszautasítsák az ilyen kamu „nőket”. De feljelentésekkel könnyen meg lehet félemlíteni őket, amire már volt is példa. Ha engednek, akkor elveszítik a valódi nőket, akit nem mernek többé ilyen helyre bemenni. A következmény a csőd lesz. A baloldali jelzőlámpa-koalíció ezzel is csak rombol, ezért a valódi nevük: „romboldal”.

A párizsi olimpián láthattuk, milyen káros az, ha magukat nőnek deklaráló, de XY kromoszómájú és magas tesztoszteronszintű, bio­lógiai férfiak nőkkel együtt versenyezhetnek, és ezzel tönkreteszik a női sportokat. Az ENSZ nők és lányok elleni erőszakkal foglalkozó különmegbízottja, Reem Alsalem figyelmeztetett a törvény nőkre és lányokra gyakorolt súlyos hatásaira.

A törvényből hiányoznak a szükséges biztosítékok annak megakadályozására, hogy a szexuális bűnözők és más bántalmazók visszaéljenek az eljárással, beleértve a nemek közötti homogén tereket is. A terápiás tanácsadásra vonatkozó korábbi kötelezettség megszüntetése ahhoz vezethet, hogy a gyermekekre indokolatlan nyomás nehezedik, vagy életkoruk és érettségük miatt nem értik meg teljesen döntéseik hosszú távú hatásait

– írta az egyik online médium.

A felháborító német törvényre a „Californication” fogalom a legmegfelelőbb megnevezés. Ez a kifejezés az 1970-es években volt népszerű, és arra a folyamatra utalt, amikor a kalifor­niaiak más, közeli államokba (Oregon, Washington, Nevada, Arizona stb.) költöztek, és magukkal vitték Kalifornia rossz tulajdonságait (a féktelen drog- és szexkultúrát, a homoszexualitás nyílt magamutogatását, a toprongyos öltözködést stb.).

Kalifornia ma még rosszabb példát mutat. A deviáns és intoleráns kisebbségek lényegében terrorizálják a többséget. Gavin Newsom kormányzó szélsőbaloldali vezetése minden kritikát, eltérő véleményt üldöz, és eltűrik, hogy a szándékosan szétzüllesztett társadalom szélére szorult hajléktalan drogosok büntetlenül fosztogassák az üzleteket.

Mi több, az üzletek személyzetét, tulajdonosait büntetik meg, ha megakadályozzák az ilyen „önkiszolgáló” rablásokat. A kormányzó törvényben tiltotta meg, hogy az elnökválasztás során a szavazóktól személyazonosságuk igazolását kérjék, így a Biden-kormány alatt megnyitott határokon illegálisan bevándorolt milliók közül bárki elmehet szavazni. A kaliforniai börtönökben számos olyan eset történt, hogy magukat transzneműnek vagy nőnek valló férfiak női börtönökbe vonulhattak be, ahol az ott lévő valódi nőket molesztálták, megerőszakolták és sokszor teherbe is ejtették.

Németországban egyelőre nem volt olyan eset, hogy kezelni kellett volna a transzok ilyen irányú követeléseit. De biztos lesz hamarosan ilyen eset itt is. Ugyanis Németország sok mindenben az USA és elsősorban Kalifornia tükörképének tekinthető.

Minden rossz, amit a társadalom bomlasztásának érdekében a tengerentúlon kitalálnak, begyűrűzik Németországba is. Ezt láthatjuk az eszetlen méretű illegális bevándorlás elősegítésében. A hamis ideológiai alapokon nyugvó klímahisztéria következményeiben, amellyel tönkreteszik a német gazdaságot.

A szocialista tervgazdasághoz hasonlító SEG (social-environmental-governance) alapú vállalatvezetési irányelveknek a gazdaságra való rákényszerítésében. A szólásszabadságnak az egész társadalomra kiterjedő (alkotmányellenes) törvényekkel kikényszerített korlátozásában, a családokat és közösségeket bomlasztó gyermekellenes intézkedésekben. A függőséget okozó kábítószerek használatának engedélyezésében, a nyelv mesterséges elkorcsosítására kitalált és kötelezővé tett fogalmakban, a deviáns kisebbségek túlzott térnyerésének érdekében hozott törvényekben. A normális emberi lét minden területének felforgatásában.

De

mivel a törvényeket sokszor a jelenlegi német kormány és elsősorban a Zöldek minisztériumaiba beszivárgott, amerikai mil­liárdosok által finanszírozott NGO-k képviselői sugalmazzák, készítik elő és írják meg, ne csodálkozzunk, hogy mindazt a rengeteg rosszat, ami az USA-ban már megvalósult, Németországra is ráerőszakolják.

Közben Robert Habeck sikeresen tönkrevágta a gazdaságot, Annalena Baerbock meg nevetségessé tette a német külpolitikát az egész világon.

Ez a méregzöld banda megmételyezi a normális emberek életét. Remélhetően a legközelebbi választások besöprik őket a történelem szemeteskukájába, komposztnak még jók lehetnek!

A szerző újságíró (München)