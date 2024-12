Pancser Péter Waterlooja

Sokan hüledeznek azon, hogy a baloldal arcizomrándulás nélkül azt a hamis narratívát teríti, és szívósan ragaszkodik hozzá, hogy Menczer Tamás, a Fidesz kommuniká­ciós igazgatója volt az agresszor és Magyar Péter Tisza-vezér volt a szenvedő fél az ominózus pécsi gyermekotthon előtti pörölős felvételen. De miként gondolhatnak arra komolyan, hogy a mindenkinek, a balos médiumoknak is pitbull terrierként nekiugró tiszás figuráról kialakítható és fenntartható egy olyan hupirózsaszín kép, amely őt ártatlan báránykaként ábrázolja, aki illedelmesen viselkedik bármilyen konfliktusos helyzetben?

A válasz többrétű: feltétlenül és vakon bíznak abban, hogy az emberek java része úgysem fogja majd megnézni a vágatlan videót, csupán a tendenciózus válogatásokat. Legfőképpen pedig maximálisan hagyatkoznak majd az érdeklődők a baloldali sajtó tudósításaira, amelyek nyílt, kendőzetlenül talpnyaló hozzáállással, szélsőséges elfogultsággal tárgyalják Peti vezér minden egyes megnyilvánulását. Teszik ezt amúgy annak ellenére, hogy ez a szalonképtelen méregzsák őket is folyamatosan sértegeti és megalázóan, trágárul szidalmazza.

De hát hiába, a gerincességet a jelek szerint felesleges rekvizitumnak, holmi konzervatív maradiságnak tartják a globálbaloldali médiában.

Talán még tetszik, imponál is nekik, ha pofátlanul, durván gyalázza őket a minidiktátor, láthatóan nem akceptálva gazsuláló, szervilis hozzáállásukat.

Még az is előfordulhat, hogy úgy van Magyar Péter sértegetéseivel a ballib sajtó, mint ahogy Tarr Zoltán tiszás alelnök mondta annak kapcsán, hogy bölcs és nagy vezérük saját párttársait is minősíthetetlen hangnemben becsmérelte, agyhalottnak, Soros-ügynöknek nevezve őket. Tarr szerint ismerik és megszokták mindenható főnökük véleményét róluk. Úgy tűnik, a balos sajtó is így viszonyul a nyugatról körülrajongásra kirendelt nagyfőnökükhöz.

Bezzeg más méretű a mellényük és arcuk, ha nem szeretve tisztelt baloldali vezetőikről van szó. Rögtön nekibátorodnak és felettébb érzékennyé válnak. Meg is kérdezte a Telex Kocsis Mátét, a Fidesz frakcióvezetőjét, egyetértenek-e Menczer Tamás viselkedésével, stílusával és fellépésével, és maradhat-e a Fidesz-frakció tagja. Kocsis Máté metsző iróniával az iránt tudakozódott, mi ez a kettős mérce, s fogadása volt arra, hogy nem kérdezték meg a Tisza Pártot, amikor imádottjuk büdösnek nevezte saját szimpatizánsait, párttársait agyhalottnak hívta, vagy inzultálta a nőket, sértegette a nyugdíjasokat. A hiperbalos portál aztán jól megválaszolta a dolgot, s cikkükben azt írták: „A Telex természetesen az összes megjelölt ügyben elküldte a releváns kérdéseket a pártnak (sőt, ha alkalmunk nyílott rá, személyesen is szembesítettük az érintetteket), amikor válaszoltak, arról be is számoltunk.”

Na most ez úgy történt, hogy egy videóban egy tiszás gyűlésen lehetőséget adtak a szimpatizánsoknak, hogy istenítsék a szektavezért és szidják a kormányt, ám egy szóval sem említették nekik, hogy lebüdösözte őket a bálványuk. És tényleg: alkalmat adtak Tarr Zoltán és Kollár Kinga EP-képviselőknek, hogy elhalmozzák főnöküket dicsérő jelzőkkel, amelynek során elmesélték: ismerik ezeket az őket sértegető kifejezéseket, de ezek nekik nem okoznak problémát. Sőt, Kollár kartársnő úgy hozsannázott főnökéről: „egy nagyon kemény személyiség és csak emiatt lehetséges az, hogy az emberek úgy néznek rá, mint Orbán Viktor leváltójára.” Ja, és kiderült: a Telexnek egy másik alkalommal elküldték Magyar Péter közleménynek hívott dühös fröcsögését válasz gyanánt. A videóból egyébként még egy fontos körülmény kiderült: a telexes kolléga egyetlen szóval sem kérdezte meg saját szavairól a pártelnököt, holott lehetősége lett volna rá. Hát ennyit a Telex híres-bátor kérdésfeltevéseiről, a maguk által függetlennek mondott hozzáállásáról, hitelességéről.

Mi meg inkább az iránt érdeklődnénk: vajon a Telex egyetért-e az ámokfutó, mindenkibe belekötő tiszás vezérürü stílusával? Jelentjük: igen, méghozzá maximálisan. Nem is kell hozzá más, mint hogy belekukkantson bárki a cikkeikbe.

Milyen nyitott kérdés maradhat ott, ahol olyan alcímet adnak Magyar Péter pécsi őrjöngős Waterloojának: „Bede Zsolt és a fidelitasosok után most a párt kommunikációs igazgatóját küldték rá az aktuális politikai ellenfélre provokálni”? Meg ahol a miskolci gyermekotthonban lezajló, nőket megfenyegető, gyáva hisztériázásáról szóló cikknek az a hazug címe: „Magyar Péter hátul akart távozni a miskolci gyermekvédelmi otthonból, de nem akarták kiengedni”, milyen objektivitásról lehet beszélni? Ugyan, kérem, nem független, hanem szőröstül-bőröstül Tisza-, helyesebben amerikai baloldal-, illetve Brüsszel-függő sajtótermékről van szó.

Az a feladatuk, mint a berezelős Pancser Péternek: mindenkinek nekiesni, aki bármiben is akadályozni vagy akár csak hátráltatni próbálja a felülről vezérelt globalista progressziót. Menczer Tamást ezért támadták meg rögtön, mivel a baloldali nyomulás gátolhatatlanságáról, a mainstream bírálhatatatlanságáról szóló axiómájukat nem volt hajlandó tiszteletben tartani. Tévednek azonban, nem lesznek sérthetetlenek a jövőben. Amerikából más szelek fújdogálnak, ami mainstreamváltást hoz.