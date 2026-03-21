Dugd ki a fejed a pillanat börtönéből!

Nagyszüleink generációját gyerekfejjel ütötte el az első világháború. Azt mondták nekik, mire lehullanak a levelek a fákról, hazajön az apjuk. Nem jött haza. Helyette jó eséllyel 1918-ban még őket is elvitték a frontra. Túlélték, hazajöttek, nekiláttak felépíteni az országot.

Alig fogtak bele, jött a tanácsköztársaság, a patkánylázadás, Lenin-fiúk, terror, gyilkosságok, akasztások, rettenet. Aztán odalett az ezeréves haza is, mert jött Trianon.

Mindezek közepette huszonévesen már családot alapítottak, és nem egy vagy kettő, de jó eséllyel három vagy négy gyermeket vállaltak.

Aztán elütötte őket a második világháború. Az apát elvitték a frontra. Azt is túlélte, hazajött, és nekiállt másodszor is felépíteni a semmiből a hazáját. Alig fogtak bele, megérkeztek megint a kommunisták, a legsötétebb Rákosi-diktatúra, ávó, fekete autók, kitelepítés, padláslesöprés, nyomor, rettegés, jogtalanság, rémuralom. Aztán jött ’56, pillanatnyi remény, aztán bevonultak a szovjetek és odalett minden. Megérkezett a megtorlás, Kádár sötét diktatúrája, ami átadta helyét Kádár puha diktatúrájának, hazugság, szürkeség – de legalább a „szocialista lágerben Magyarország a legvidámabb barakk”. Ebben halt meg nagyszüleink generációja.

Szüleink generációja kimaradt az első világháborúból és mindabból, ami utána jött, nekik „csak” úgy kellett kezdeni, hogy gyerekfejjel egy sötét pincébe bújva várták, hogy „jelt ír hazánkra újból a béke ujja”. A többiből nekik is kijutott. Még megélték a rendszerváltást, ők is tele voltak illúziókkal, már ami a Nyugatot illeti. Most temetjük őket, a Jóisten áldja meg őket is.

Nekünk már csak Kádár bácsi cukrászdája jutott. Soha nem éheztünk, nem fáztunk, nem rettegtünk, mi már csak a hazugságot ismertük és a puha diktatúrát. Előbb azt gondoltuk, majd disszidálunk, utóbb inkább maradtunk és rendszert váltottunk. Tele voltunk illúziókkal, mára azokból nem maradt semmi sem. Már ami a Nyugatot illeti.

A Z generációnak meg fogalma sincsen semmiről, életében nem volt semmi igazi nehézsége, baja, emberhez méltó gondja – és jó része most kint üvölt a tereken, hogy „mocskos diktatúrában él”.

Ha lenne időgépem, visszavinném őket a XX. századba. Végig minden koron, amiről eddig beszéltem. Egy kis tanulmányútra. De nincsen időgép. Legfeljebb elmondani lehet nekik. Ahogy a zsidók parancsa szól: „Mondd el fiaidnak!”