A Reddit nevezetű felületen találkoztam az alábbi háborgással. Másolom szó szerint a szöveget. A poszt címe – ami annyira megtetszett, hogy még írásom címébe is átemeltem – így hangzik: Egy délután a buborékon kívül.

És ez maga a kifakadás:

„Elkezdtem kételkedni a Tisza esélyeiben.

Sok fiatal társamhoz hasonlóan a húsvétot én is családi körben töltöm, ma délután utaztam el a szüleimhez.

Azt tapasztaltam, hogy semmi nem változott a korábbiakhoz képest: ugyanúgy felmondják a propaganda-szöveget, mindenre van valamilyen válaszuk, MP-t Kijevből és Brüsszelből finanszírozzák stb. – természetesen, ha bizonyítékot kérek, akkor felháborodnak, és hirtelen én vagyok a pofátlan.

Ami viszont meglepett, az a Fideszes propaganda mélysége a social media felületeken. 30 percre kaparintottam meg egy telefont, de hiába tiltogattam egyesével a reelsekben megjelenő tartalmakat, mindegyre újabb és újabb propaganda-termékek bukkantak fel. Volt ott a humorostól kezdve, az AI slopon át, a bármilyen település önkormányzati képviselőjéig minden – messze nem csak a Megafon/Patrióta/stb. vonal.

Nem tudom mi lesz április 12-én, de ez az én tapasztalatom: a fővárosi buborékomból kilépve egyszerűen nem érzem a változás szelét.”

Nem érzi a változás szelét. Hát, ezért kéne nem csak a liberális propagandasajtót olvasni, meg a mi Facebook-buborékunkat elfogadni valóságként, mert akkor ledöbbenünk, ha kilépünk belőle. Ezt mellesleg melegen ajánlom a mi táborunknak is. Olykor nyissuk ki az ellentábor kukucskálóját is, és lessünk be. Érdemes. Nem pusztán szörnyülködés miatt, de nem tekintheti senki magát szellemi embernek, ha nincs képben más nézetekkel is. És a realitás se smafu. Jó, ha tudjuk, és képben vagyunk vele.

Szóval a tiszás fiatal (ez amúgy mára egy pejoratív jelző lett) ledöbbent. És mivel azt tapasztalta, hogy a valóság nem olyan, mint szeretné, nem elgondolkozott, hanem elkezdte a valóságot megváltoztatni.

Nekik ehhez joguk van! Mert ők az igazságért harcolnak. (Mellesleg, nekem ne mondják, hogy a Tisza nem baloldali párt. Ez a „ha nem tetszik a valóság, töröljük el, és idomítsuk a saját eszméinkhez” lelkiség olyan virtigli komcsi, hogy Lenin, Trockij és Pol Pot is helyeslően csettintene, ha látná.)