A tiszás fiatal ledöbbent. És mivel azt tapasztalta, hogy a valóság nem olyan, mint szeretné, nem elgondolkozott, hanem elkezdte a valóságot megváltoztatni.

brüsszel, csalás, választás, Magyar Péter — 2026. 04. 09. 5:47
A Reddit nevezetű felületen találkoztam az alábbi háborgással. Másolom szó szerint a szöveget. A poszt címe – ami annyira megtetszett, hogy még írásom címébe is átemeltem – így hangzik: Egy délután a buborékon kívül.

És ez maga a kifakadás:

„Elkezdtem kételkedni a Tisza esélyeiben.

Sok fiatal társamhoz hasonlóan a húsvétot én is családi körben töltöm, ma délután utaztam el a szüleimhez.

Azt tapasztaltam, hogy semmi nem változott a korábbiakhoz képest: ugyanúgy felmondják a propaganda-szöveget, mindenre van valamilyen válaszuk, MP-t Kijevből és Brüsszelből finanszírozzák stb. – természetesen, ha bizonyítékot kérek, akkor felháborodnak, és hirtelen én vagyok a pofátlan.

Ami viszont meglepett, az a Fideszes propaganda mélysége a social media felületeken. 30 percre kaparintottam meg egy telefont, de hiába tiltogattam egyesével a reelsekben megjelenő tartalmakat, mindegyre újabb és újabb propaganda-termékek bukkantak fel. Volt ott a humorostól kezdve, az AI slopon át, a bármilyen település önkormányzati képviselőjéig minden – messze nem csak a Megafon/Patrióta/stb. vonal.

Nem tudom mi lesz április 12-én, de ez az én tapasztalatom: a fővárosi buborékomból kilépve egyszerűen nem érzem a változás szelét.”

Nem érzi a változás szelét. Hát, ezért kéne nem csak a liberális propagandasajtót olvasni, meg a mi Facebook-buborékunkat elfogadni valóságként, mert akkor ledöbbenünk, ha kilépünk belőle. Ezt mellesleg melegen ajánlom a mi táborunknak is. Olykor nyissuk ki az ellentábor kukucskálóját is, és lessünk be. Érdemes. Nem pusztán szörnyülködés miatt, de nem tekintheti senki magát szellemi embernek, ha nincs képben más nézetekkel is. És a realitás se smafu. Jó, ha tudjuk, és képben vagyunk vele.

Szóval a tiszás fiatal (ez amúgy mára egy pejoratív jelző lett) ledöbbent. És mivel azt tapasztalta, hogy a valóság nem olyan, mint szeretné, nem elgondolkozott, hanem elkezdte a valóságot megváltoztatni.

Nekik ehhez joguk van! Mert ők az igazságért harcolnak. (Mellesleg, nekem ne mondják, hogy a Tisza nem baloldali párt. Ez a „ha nem tetszik a valóság, töröljük el, és idomítsuk a saját eszméinkhez” lelkiség olyan virtigli komcsi, hogy Lenin, Trockij és Pol Pot is helyeslően csettintene, ha látná.)

De nem csak ezért balos és komcsi ez az attitűd. Biztos nem fogják fel, de ezzel bontják le a polgári társadalmat. Már ami maradt belőle. „Harc a kispolgári csökevények ellen.” Alap, hogy nem nyúlkálok más telefonjába, postaládájába, levelébe. Meg persze a pénztárcájába.

Miért van, hogy a fideszes szülők nem mondják, hogy „nem fizetem a jogsid, ha nem Orbán”? Miért nem mondják, hogy „ha nem tiltod le Tibi atyát, ugrott az albérleti pénz”? „Majd arra a gyerekemre iratom a telket, aki 12-én fotóval igazolja, hogy a Fideszre szavazott”? Miért van, hogy mindig az elfogadás hívei nem elfogadók, az elnyomás ellen küzdők a legelnyomóbbak? A színesség szószólói nem bírják a színességet. És a testszégyenítés, nőjogok, bármiféle megkülönböztetés elleni harcosok öregeznek, vén hülyéznek, és élnek vissza az erőfölényükkel.

Persze rögtön megkapja az illető azt, amit érdemel. Ami jár neki. Mármint a többi ott lévőtől. Ami jár annak, aki megingatja a forradalmi felsőbbrendűségükbe vetett hitüket.

Mi az, hogy csak úgy kibeszél a körből és a legkisebb mértékben is kétségbe vonja a kiválasztott diadalmenetét, s cöccög a babérkoszorú eljövetelével kapcsolatban?

„Torz az, amit láttál. Egy zárt buborékból egy másik zárt buborékba léptél. A mintavételes mérések eredményei már biztonsággal elhihetőek. 1 hét van vissza a választásokig. Keep calm és dolgozz a változásért. Irány az utca. Jön a 9. Tiszta hang, teríteni kell.”

Persze, jön az utca. Reméljük, a kirakatok azért maradnak majd.

Sokszor elhangzik a vád, hogy a Tisza nem mondja meg előre, hogy mi lesz a programja. Pedig de! Bemutatta, hogy milyen. A vezér és a tábor is. Magyar Péter az interjúival, a viselkedésével, a hanghordozásával, egész lényével. Ha katasztrófa lesz, utólag nem lehet reklamáció. Az ember egységes egész. Figyeljük meg, ha valaki kegyetlen a kutyájával, kegyetlen lesz a nőkkel meg az idős szüleivel is. Ha átvágja az egyik barátját, át fogja vágni a másikat is. Ha elárul valakit, el fogja árulni valaki mást is. Ha rendetlenség van a szobájában, rendetlenség van az íróasztalában és a fejében is. Aki választások előtt fenyegetőzik, és pökhendi, hogy viselkedne, ha választást nyerne.

Ha már itt tartunk. Megfigyelték? Peti új kifejezést gyakorol. Mert Peti szereti a szavakat. Élvezi őket kimondani. És mindig vannak kedvenc szavai. Azt, hogy „propagandista”, kicsit már unja. Most ez a kedvenc. „Választási csalás”.

„Választási csalás, választási csalás”. Ezt ismételgeti.

„Készülünk a választási csalásokra, a Tisza Párt minden szavazókörbe küld megfigyelőt.” Ezt nyilatkozta Magyar Péter.

Petike! Az eddigi választások során is minden párt minden szavazókörbe küldött megfigyelőt! Tudnod kell, hisz te magad mondtad. Persze, értjük. Tele a gatya, s félsz, hogy bukni fogtok.

De van, ami még jobban tetszik. Olyan, ami akár pártprogramnak is beillene.

„Magyar Péter úgy módosítaná az alkotmányt, hogy Orbán Viktor soha többé ne lehessen miniszterelnök. 8 évben maximalizálná a miniszterelnöki pozíció betöltését, ami kizárná, hogy Orbán Viktorból ismét kormányfő lehessen. Állítása szerint a szabályt nem Orbán Viktor személye ellen, hanem egy általános garanciaként fogadnák el.”

Értjük, értjük. Brüsszel nagyon nem akarja, hogy Orbán bot legyen a küllők közt, és nyugodtabban aludna, ha végre örökre eltűnne, és nem jelentene veszélyt. És akkor ők nyugodtan mehetnének háborúba német vezetéssel – mint eddig mindig –, és sarcolhatnák szerencsétlen honpolgáraikat. És erre kell a Péter.

A mi dolgunk meg az, hogy elmenjünk szavazni. Még akkor is, ha ez a buboréknak nem tetszik.

