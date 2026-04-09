Hatalmas tömeg, magyar zászlók tengere előtt beszél Orbán Viktor Debrecenben

Vélemény

Mi lesz, ha mindent elveszítesz?!

Nyílt levél egy buborékban élő, magából kifordult és magára maradt, gyémánt fokozatú tiszáshoz.

Fábián Tibor
2026. 04. 09. 17:10
Fotó: Hatlaczki Balazs
Kedves tiszás olvasó! Hónapok óta bekuckóztad magad a digitális térbe. Szorgalmasan írod a gyűlölködő kommentfolyamokat. A Tiszával kelsz és fekszel, a munkádat már jó ideje elhanyagolod, a feszültség már az egészségedet is megviseli. Az indulatod a nap végére sem csökken. Mint egy mosdótál szennyes tartalmát, rálöttyinted a családodra. 

Sokáig fel sem tűnt neked, hogy az utóbbi időben kerülnek a rokonok, ismerősök, barátok. Azt beszélik rólad, olyan lettél, mint egy levakarhatatlan Jehova tanúja, aki vöröslő fejjel hadarja a mantrát. Mint egy recsegő lemez, amit mindennap, egész nap újrajátszanak. A csendes óráidban néha eszedbe jut, hogy nincs ez így jól. 

Valamit elrontottál. Már nem önmagad vagy. Csak egy báb, amit valaki más mozgat. A szöveg sem a tiéd, amit naponta felmondasz. Csak az eredmény a tiéd. Amit a tükörben látsz.

Már nem az vagy, aki korábban voltál. Akinek otthon, a munkahelyen, a lakóhelyeden ismertek. Valami végzetesen átfordult benned. De talán még menthető vagy, még visszatérhet a régi éned. Lehetsz újra apa, anya, barát, segítőkész szomszéd, kedves társasági ember. Most még talán kiöklendezheted magadból a gyűlölet fertőjét, ami gazdatestként használ és növekszik benned. Ami nem hagy élni. Aludni. Megkeserít, megbetegít, a környezetedet elfordítja tőled. 

A családtagok az elején még buzgón bólogattak. Jól mulattak a kemény szövegeiden. Te pedig egyre lelkesebb lettél. Aztán a lelkesedés helyét elfoglalta az indulat és a gyűlölet. 

Már nem ellenfeleid vannak, hanem ellenségeid. Már senkinek sem akarsz irgalmazni. Vélt ellenségeid családjának, kiskorú gyermekeinek, unokáinak sem. A szemeidben ijesztő fények lobognak. Átváltoztál. Imádott gurud képmása lettél. 

Most már te is látod, hogy magadra maradtál. A feleséged, férjed, a gyermeked, a barátaid arcáról eltűnt a mosoly. Már nem viccelődtök, nem nevettek egymásra. Hallgatnak előtted és kerülik a tekintetedet, mert minden szavukban a nagy vezetőd elleni kritikát véled felfedezni. 

Gyémánt fokozatú tiszás lettél, a családod pedig fél tőled. Annyi rettenetet összeírtál és elhadartál mindenfelé, ami, ha megtörténne, ha megvalósulna, börtönbe juttatna egy egész falut. 

Az emberek tartanak tőled. A torz, üveges, merev tekintetedtől. Az egész napra bekapcsolva maradó tiszás üzemmódtól. Otthon sem családi életet élsz, hanem gyűlöletkampányt. A tévé előtt, evés közben. És igen, a hálószobában is. Még az álmaidban is az pörög, hogy „áradjon”. 

A családod és a barátaid először még téged féltettek, egy ideje már magukat. Tartanak tőled, mert a szavaid ölnek, gyilkolnak, betegítenek. Már nem apa vagy, nem anya, nem barát és jó ismerős. Nem a kedves szomszéd és a mosolygós kolléga. Csak az üveges tekintetű tiszás, aki nulla-huszonnégyben, már a „Helló!” és a „Jó napot!” utáni második mondattól végtelenített kampányszöveget tol. Mint egy vezető nélküli, elszabadult úthenger. Meneküljön, aki tud! 

A gyermeked, akivel korábban még összenevettetek, ma már kerül. És ami rosszabb, szégyenkezik is miattad. Folyton azt hallja a társaitól, hogy apád, anyád túltolta a biciklit. Belefulladt a Tiszába. 

A kedveseddel elapadtak a jóízű beszélgetések. Gyomorideggel néz rád, amikor szólsz hozzá, mert tudja, hogy a következő mondatod egy káromkodó orbánozás lesz, ami olyan terjengősre nyúlik, mint egy se füle, se farka Magyar Péter-beszéd. 

Amikor egyedül maradsz, amikor éppen nem a telefont nyomkodod, amikor van pár perced szabadon gondolkodni, néha fájdalmasan beléd hasít a tudat, hogy neked sem jó ez. Ez az állapot. Az, akivé lettél. Már nem a saját életedet éled. Csak egy felhasználható, majd eldobható tárgy vagy. Más mondja meg, mit gondolj, mit szólj és csinálj. 

Kiábrándultál. Önmagadból is. Magadnak is terhére vagy. A szektás társaidat is meggyűlölted. Akikkel eddig is csak annyi kötött össze, hogy közösen gyűlöljétek a fél országot. Már magadat is gyűlölöd. Azt, aki lettél. Egy guru nyomorúságos szolgája. Aki ugyanúgy feladtál mindent, mint ő. A barátokat, a családodat. Önmagadat. 

A tükörben már nem önmagadat látod. Egy idegen arc néz vissza. A guru vonásaira emlékeztet. Nincs csend a lelkedben. Az indulataid egyre gyakrabban kitörnek belőled. Ám haragodat nem a gurura és nem a szektás társaidra árasztod, hanem a családodra. Azokra, akik nem tehetnek semmiről.

Őket már elveszítetted. Utánuk pedig az országodat is. A biztonságodat. A nyugalmadat. A kiszámítható életedet. Az állásodat. Mindent, amihez hozzászoktál, amit lazán igénybe vettél. Ami kellett és jó volt neked. Mindezt azért, hogy a gurut trónra ültesd.

 Vajon van-e még benned annyi őszinteség és lelki erő, hogy átgondold, megéri-e? Kész vagy mindent feláldozni? 

A gurud nem tűri az ellenmondást. A tiédet sem. Egyetlen laza mozdulattal elpöcköl a semmibe. Tudom, ezt olvasva  már mozdul is a kezed, hogy reflexből írj valami durvát. Úgy, ahogy szoktál. Miközben egyre gyakrabban azzal szembesülsz, hogy olyan úton jársz, amin elvesztetted egykori önmagad. S végül elveszítheted a hazádat is. A neked is biztosított előnyöket. A lehetőségeket. A szabadságot, hogy elmondhasd, hogy szabadon gyűlölködj is akár. 

Mi lesz, ha mindezt elveszíted április 12-én? Akkor már nem lesz visszaút. Mert a gyűlölet nem tart meg. Arra nem alapozhatsz egy stabil, rendezett életet. 

Mi lesz, ha mindent elveszítesz?! 

A szerző nagyváradi író, újságíró 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
