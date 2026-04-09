Mi lesz, ha mindent elveszítesz?! 

Kedves tiszás olvasó! Hónapok óta bekuckóztad magad a digitális térbe. Szorgalmasan írod a gyűlölködő kommentfolyamokat. A Tiszával kelsz és fekszel, a munkádat már jó ideje elhanyagolod, a feszültség már az egészségedet is megviseli. Az indulatod a nap végére sem csökken. Mint egy mosdótál szennyes tartalmát, rálöttyinted a családodra.

Sokáig fel sem tűnt neked, hogy az utóbbi időben kerülnek a rokonok, ismerősök, barátok. Azt beszélik rólad, olyan lettél, mint egy levakarhatatlan Jehova tanúja, aki vöröslő fejjel hadarja a mantrát. Mint egy recsegő lemez, amit mindennap, egész nap újrajátszanak. A csendes óráidban néha eszedbe jut, hogy nincs ez így jól.

Valamit elrontottál. Már nem önmagad vagy. Csak egy báb, amit valaki más mozgat. A szöveg sem a tiéd, amit naponta felmondasz. Csak az eredmény a tiéd. Amit a tükörben látsz.

Már nem az vagy, aki korábban voltál. Akinek otthon, a munkahelyen, a lakóhelyeden ismertek. Valami végzetesen átfordult benned. De talán még menthető vagy, még visszatérhet a régi éned. Lehetsz újra apa, anya, barát, segítőkész szomszéd, kedves társasági ember. Most még talán kiöklendezheted magadból a gyűlölet fertőjét, ami gazdatestként használ és növekszik benned. Ami nem hagy élni. Aludni. Megkeserít, megbetegít, a környezetedet elfordítja tőled.

A családtagok az elején még buzgón bólogattak. Jól mulattak a kemény szövegeiden. Te pedig egyre lelkesebb lettél. Aztán a lelkesedés helyét elfoglalta az indulat és a gyűlölet.

Már nem ellenfeleid vannak, hanem ellenségeid. Már senkinek sem akarsz irgalmazni. Vélt ellenségeid családjának, kiskorú gyermekeinek, unokáinak sem. A szemeidben ijesztő fények lobognak. Átváltoztál. Imádott gurud képmása lettél.

Most már te is látod, hogy magadra maradtál. A feleséged, férjed, a gyermeked, a barátaid arcáról eltűnt a mosoly. Már nem viccelődtök, nem nevettek egymásra. Hallgatnak előtted és kerülik a tekintetedet, mert minden szavukban a nagy vezetőd elleni kritikát véled felfedezni.

Gyémánt fokozatú tiszás lettél, a családod pedig fél tőled. Annyi rettenetet összeírtál és elhadartál mindenfelé, ami, ha megtörténne, ha megvalósulna, börtönbe juttatna egy egész falut.

Az emberek tartanak tőled. A torz, üveges, merev tekintetedtől. Az egész napra bekapcsolva maradó tiszás üzemmódtól. Otthon sem családi életet élsz, hanem gyűlöletkampányt. A tévé előtt, evés közben. És igen, a hálószobában is. Még az álmaidban is az pörög, hogy „áradjon”.

A családod és a barátaid először még téged féltettek, egy ideje már magukat. Tartanak tőled, mert a szavaid ölnek, gyilkolnak, betegítenek. Már nem apa vagy, nem anya, nem barát és jó ismerős. Nem a kedves szomszéd és a mosolygós kolléga. Csak az üveges tekintetű tiszás, aki nulla-huszonnégyben, már a „Helló!” és a „Jó napot!” utáni második mondattól végtelenített kampányszöveget tol. Mint egy vezető nélküli, elszabadult úthenger. Meneküljön, aki tud!