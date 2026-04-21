Vita a történelemmel és az ellenállás iránya – a háborúkról (1. rész)

Jött a történelem, megérkezett, leült a nappaliban, keresztbe tette a lábát, kért egy kis szíverősítőt, meglazította nyakkendőjét, egy kicsit mélázott, mosolygott, csak úgy, maga elé, ahogy szokott, egy szivart is elővett, de aztán eszébe jutott a korszellem, úgyhogy azt visszatette a szivarzsebébe, majd ha elmondtam, amit akarok, kimegyek a gangra és elszívom ott, mondta, és belekezdett.

És elmondta megint ugyanazt, ugyanazt, más szavakkal, kiszínezve, de a lényeg nem változott semmit sem, mert ismét kiderült, hogy ez most a „történelmi szükségszerűség”, „ezen nem lehet változtatni” és „ennek így kell lennie”.

Arról nem is beszélve, hogy a „nép” így akarja.

Ha pedig a „nép” így akarja, akkor nincs menekvés, de még vita sincs. Mert hát ki vitatkozna őfelségével, ugye.

Meghallgattam a történelmet, ezt az ötezer éve szenilis öregurat, utána pedig ismét elővettem a régi könyveimet.

Jók, de főleg fontosak a régi könyvek, a régi szerzők, mert újra és újra bebizonyítják, hogy az öregúr ötezer éve szenilis, és mindenkinek jobb lenne, ha csak szivarozna és szíverősítőt kortyolgatna, és soha, de soha többé nem kezdene „új” történetbe.

Cs. Szabó Lászlóval kezdtem.

„Egy tanulmányt kaptam Hviezdoszlávról. A szlovákok költő csillaga volt. Legalább úgy gyűlölt minket, mint Petőfi az osztrákot. De Petőfi Shakespeare-t olvasott, Hviezdoszláv pedig Petőfit, Madáchot és Aranyt. Arany verseit találták a halottas ágyánál. Amit elrontottak a szolgabírák, idáig helyrehozták a költők. A Dunavölgy franciái voltunk: gyűlöltek s a nyelvünkön gondolkoztak. Adjon az Isten újabb ezer évre ilyen ellenséget. Mert jobb tíz bámuló ellenség, mint egy túl hatalmas barát. Költők énekeljetek!”

Cs. Szabó – mint mindig – most is odaszögezett a fotelhez. És látod? A történelem most úgy meséli ugyanazt a történetet, hogy a szlovákok közben barátaink lettek. Mert egymáshoz vert minket egy másik ellenség. Akiről Jean Sévillia beszél, még az ezredforduló legelején:

„Örömmámoruk rövid ideig tart. Fukuyama prédikációjával ellenkezően nem a világ egységesülése köszönt be, hanem a balkanizáció. A kommunizmus végének valódi okait elemezve látható, hogy a keleti népek az elszenvedett ideológiai nyomás dacára történelmi öntudatuknak köszönhetően fennmaradtak. A lengyel történész, Bronislaw Geremek ezt emeli ki: »Egyedül a nemzeti eszme volt képes – az egyház segítségével – összeforrasztani egyszerű, természetes közösségeket, amik aztán nagyon nagy ellenálló erőkkel rendelkeztek.«