A történelemnek sose lesz vége

A kampányhajrában egyre furcsább információk látnak napvilágot a múltat végképp eltörölni kívánó Tiszáról és az akörül ólálkodó alakokról. A zavarosban előszeretettel halászó Panyi Szabolcs először az ártatlant adta a sajtónak, arról beszélt, hogy nagyzolni szeretett volna beszélgetőtársa előtt, mikor befolyásáról mesélt, aztán utólag kiderült, hogy bizony még Magyar Péterrel is egyeztetett, Orbán Anita pedig csak a hangfelvétel előkerülését követően lett kevésbé jó barátja az ügyeskedő „újságírónak”.

A sajtóból jól ismerjük ezeket a fickókat, ott ülnek mellettünk a sajtótájékoztatókon, mindig rengeteg dolguk van, roppant titokzatosak és komolykodóak. Amúgy süt róluk, hogy zavarosban halásznak, és nem csak különböző rokonaikat adnák el egy nem különösebben nagy összegért, de a hazájukat is. Mert akkor elönti őket a fontosság tudata és a hatalom édes extázisa. Viszont ez a stílus azért nem túl rokonszenves a nagyközönségnek, így a botrány kipattanását követően mindenki megmagyarázza a megmagyarázhatatlant.

Hirtelen senki se ismer senkit különösebben jól. A nyugati titkosszolgálatok valójában nem csinálnak semmit, hiszen úgymond egy közösség vagyunk, ők pedig a barátaink. Sőt a nyugati szervek valójában segíteni akarnak, mert aggódva figyelik Magyarország politikai irányvonalát, és a demokrácia teljes tiszteletben tartása mellett vérzik a szívük az Orbán-kormány ballépései miatt. Meg ugye a nyugati miliő, az emberi jogok, a minőségi oktatás és egészségügy, a klímaváltozás elleni harc és az LMBTQ-mozgalom derekas virágzása. Amely felé mehetnénk, de nem megyünk.

Ez persze karikatúra, de van alapja. Ma is létezik az a feltételezés, hogy Nyugat-Európa egy összességében remekül működő hely. Az összes ország jó és erkölcsös, néha kicsit bohém, időnként furcsa döntésekkel, de amolyan kedves baráti társaság ez az „öreg” EU. A tizenötök elitklubja. A valóság azonban nagyon más. Ott senkinek se vérzik a szíve a szolgálatoknál, ugyanis aki ott akar játszani, annak nem lehet szíve. A szóban forgó baráti társaság minden tagja tud mosolyogni a kamerák előtt, mikor nem veszi őket semmi, akkor meg zeng a ház a szidalmaktól.