A fideszes tábor „kollektív bűnössége” és a Tisza-dekrétumok

Ez a szöveg többek között hangsúlyozza a magyar államiság ezeréves folytonosságát, a nemzet egységét, a keresztény kultúra nemzetmegtartó szerepét, valamint a szabadság és az emberi méltóság tiszteletét. Havasi Bertalan, Orbán Viktor sajtófőnöke az MTI-hez nemrég eljuttatott közleményében jogosan állapította meg: „Magyar Péter újabb támadást indított a magyar alkotmányosság ellen, hiszen a nemzeti hitvallás az alaptörvény legelső fejezete, és az alkotmányt is azzal összhangban kell értelmezni.”

Havasi Bertalan feltette a kérdést: „Vajon mi a problémája Magyar Péternek Szent István örökségével, az emberi méltósággal, a biztonság, a rend, a szabadság kiteljesítésével, természeti értékeink védelmével vagy éppen az ’56-os forradalom emlékével, amelyek mind a nemzeti hitvallás részei?” És kérdezheti ezt, politikai irányultságtól függetlenül, sok millió jóérzésű magyar honpolgár.

A hitvallásban olvasható: „Valljuk, hogy együttélésünk legfontosabb keretei a család és a nemzet, összetartozásunk alapvető értékei a hűség, a hit és a szeretet. […] Tiszteletben tartjuk történeti alkotmányunk vívmányait és a Szent Koronát, amely megtestesíti Magyarország alkotmányos állami folytonosságát és a nemzet egységét.”

Nagyon érdekelne bennünket, hogy a hatalmi mámorban fürdő miniszterelnököt miért zavarja annyira a hűség, a hit és a szeretet, hogy ezeket a fogalmakat látni sem akarja a közintézményeinkben?

Magyar Péter szemében vörös posztó a Fidesz–KDNP, amelyhez pedig 14 évig dörgölőzött, s amelynek holdudvarában hatalmas javadalmazásokhoz jutott. Ma úgy beszél a fideszesekről, mint egykor Edvard Beneš, Csehszlovákia elnöke az országában élő két népcsoportról, nevezetesen a németekről és a magyarokról, akiket kollektív bűnökkel vádolt.

Beneš sem kívánt túl sok aprómunkát hagyni a jogászokra, ezért a Beneš-dekrétumok néven elhíresült elnöki rendeletei közül többet is kifejezetten e két népcsoportnak szentelt. A ­rossz emlékű Beneš-dekrétumok elnöki rendeletekben rögzítették a Csehszlovákia területén élő magyarok és németek kollektív bűnösségét. E dekrétumok tették lehetővé a két népcsoporttal szemben alkalmazott súlyos jogfosztásokat és büntetéseket. Ezek teljesen szembemennek az Európai Unió alapjogi chartájával, ám azokat ma sem hajlandó eltörölni a szlovák parlament.

Magyar Péter szavakban elítéli a Beneš-dekrétumokat, miközben hasonló eszközöket alkalmaz a fideszes tábor tagjaival szemben.

A szerző író, újságíró