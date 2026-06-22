Ki okoz itt alkotmányos válságot?

Tény az is, hogy a kialakulóban lévő alkotmányos válság egy módon nagyon könnyen elkerülhető. Ha például Magyar Péter befejezi bosszúálló kampánypolitizálását, egy jó pszichológus enyhíti végre rettegését Orbán Viktortól és visszatérésétől, és befejezi a közjogi méltóságok támadását. Bocsánatot kér, amiért Orbán-báboknak nevezte őket, és megkéri őket, hogy a még hátralévő hivatali idejükben minden döntésüket Magyarország felemelkedésének érdekében, a törvények betartásával, a jogállamiság és a demokrácia megerősítésének céljából hozzák meg. Vegyék figyelembe a magyar társadalom áprilisi döntését, és ne akadályozzák azokat a változásokat, amelyeket e döntés értelmében az új kormány kezdeményez. Tulajdonképpen ez lenne a fékek és ellensúlyok rendszerének tökéletes érvényesülése, ami szintén szerepel Brüsszel elvárásai között, de választási ígéretként is elhangzott. A baj csak az, hogy Magyar Péter személyisége, jelleme ezt a fordulatot teljesen lehetetlenné teszi. Ez a válság maga…