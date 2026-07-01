Bayer Zsolt: A Kontrollban kontrollált kontrollálhatatlan

Itt lépnek színre a „szakértők” – no meg a gátlástalan, leírhatatlanul aljas és undorító, megrohadt lelkű politikusok és „influenszerek” –, akik azon melóznak, hogy feloldják ezt a feloldhatatlannak tűnő ellentmondást.

A cél világos: tönkre tenni ismert politikusokat, és rajtuk keresztül egész politikai közösségeket. A „szakértők” sora Dobrev Klárán át Arató Gergelyen, Vadai Ágnesen át Juhász Péteren keresztül egészen... Egészen meddig is terjed? Még nem tudjuk pontosan, de majd megtudjuk. A módszer pedig nem új, már régen fel van találva, a „gazdag és vérszívó zsidón” át a „népnyúzó kulákon” keresztül egészen a „pedofideszig” tart.

Ezt építgetik most a nevezettek.

De rajtuk kívül ott vannak a háttérben az egyéb „szakértők” is.

Azok, akik külsőleg és belsőleg „megcsinálják” a nem létező ügy létező koronatanúját. A Sanyikát.

Érdemes megnézni elsőként a Kontrollban készült interjút Sanyikával.

Egy szánandó, félszeg, meggyötört fiatal néz ránk a képernyőről, gondosan megmunkált külsővel, aki halkan, már-már sírósan és enyhén, úgy nagyjából 20 fokos szögben félrebillentett fejjel mesél – bizony, MESÉL! – az őt ért szörnyűségekről. Mondom, érdemes megnézni a gondosan, szakértők által előkészített koronatanút, de ha nincs kedve hozzá, nézze meg a fotót, amely ebben a cikkben található: