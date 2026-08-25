Kormányváltás vagy rendszerváltás? Nem mindegy, mit nevezünk annak

A Horthy-korszak – visszatérés és újrarendeződés

1919 bukása után ismét alapvető közjogi átrendeződés következett. 1920-ban Magyarország államformája királyság maradt, király nélkül, az államfői hatalmat pedig a kormányzó gyakorolta. A Horthy Miklós nevével összekapcsolódó rendszer részben visszanyúlt a történeti magyar közjogi hagyományokhoz, miközben sajátos, a korszak politikai viszonyaihoz igazodó berendezkedést hozott létre. Itt sem pusztán arról volt szó, hogy az előző kormány helyére egy másik lépett. A Tanácsköztársaság állammodelljét felszámolták, a jogfolytonosság és a történeti alkotmányosság helyreállításának igényével pedig egy egészen más közjogi rendszer épült fel.

1948–1949 – a kommunista állam kiépítése

Talán még világosabb példa a második világháborút követő kommunista hatalomátvétel. A folyamat több évig tartott, de 1949-re már nem egyszerű politikai erőváltás történt. Felszámolták a többpárti parlamentáris rendszer tényleges működését, és létrejött az egypárti diktatúra. Az 1949. évi XX. törvény, a szovjet mintájú alkotmány alapjaiban változtatta meg a magyar állam alkotmányos berendezkedését. Magyarország népköztársaság lett, majd az 1950-ben kiépített tanácsrendszer a helyi közigazgatást és önkormányzatiságot is gyökeresen átalakította. A korábbi önkormányzati rendszer helyére a központi államhatalomnak alárendelt tanácsok kerültek. Ez rendszerváltás volt a szó legerősebb értelmében: megváltozott az alkotmány, a hatalomgyakorlás logikája, az államszervezet és a helyi igazgatás rendszere is.

1989–1990 – a rendszerváltás, amelyet ma is annak nevezünk

Az 1989–90-es átalakulás ugyanezen ismérvek alapján valódi rendszerváltás volt, csak éppen ellenkező irányban. Megszűnt az állampárt hatalmi monopóliuma, létrejöttek a demokratikus jogállam intézményei, megteremtették a többpárti parlamentáris demokrácia alkotmányos feltételeit, létrejött az Alkotmánybíróság, átalakult az államhatalmi ágak rendszere, majd 1990-ben az önkormányzati rendszer is újjászületett. Az 1989. évi XXXI. törvénnyel végrehajtott átfogó alkotmánymódosítás olyan mértékben írta át az 1949-es alkotmányt, hogy annak politikai és közjogi tartalma lényegében teljesen megváltozott. Ezt követték 1990-ben az első szabad országgyűlési választások.