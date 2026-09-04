Örökké fizetünk?

Azt kell vizsgálni, hogy 2026-ban, egy jelentősen megváltozott uniós jogi környezetben pontosan mit jelent a 2020-as ítélet teljesítése, és ennek alapján továbbra is fennállnak-e azok a feltételek, amelyekhez a napi kényszerítő bírság kapcsolódik. Ez sokkal szűkebb, ugyanakkor jogilag sokkal érdekesebb kérdés.

Perújítás? Első látásra kézenfekvő, valójában aligha járható út

A kontinentális jogi gondolkodás számára kézenfekvő megoldásnak tűnhet a perújítás: ha lényegesen megváltoztak a körülmények, vizsgálja meg ismét a Bíróság az ügyet. Az Európai Unió Bíróságának eljárásjoga valóban ismeri a jogerős döntés felülvizsgálatának rendkívüli lehetőségét. A Bíróság Alapokmányának 44. cikkéhez kapcsolódó eljárási szabályzat 159. cikke szerint azonban erre csak akkor kerülhet sor, ha olyan döntő jelentőségű tény válik ismertté, amely az ítélet meghozatalakor már fennállt, ugyanakkor azt sem a Bíróság, sem a perújítást kérő fél nem ismerte. Emellett a kérelemre további szigorú határidők vonatkoznak. [3] Ezért a 2024 után bekövetkezett európai jogalkotási vagy politikai változásokra klasszikus perújítási okként nehéz lenne hivatkozni. A 2026-os jogi helyzet ugyanis nem 2024-ben már létező, csak később felfedezett tény – magyarul új körülmény.

Közben ugyanis megváltozott Európa

A 2015-ös migrációs válság óta az Európai Unió menekültügyi politikája jelentős átalakuláson ment keresztül.

Ennek legfontosabb eredménye a migrációs és menekültügyi paktum. Az uniós jogalkotó tíz új jogalkotási aktusból álló szabályozási rendszert fogadott el, amelynek fő elemei 2026. június 12-től alkalmazandók. [4]

A változás jelentőségét maga az Európai Bizottság sem rejti véka alá. A közös végrehajtási terv szerint a reform többek között a külső határok hatékonyabb igazgatását, valamint gyors és hatékony menekültügyi és visszaküldési eljárások kialakítását szolgálja. [5]