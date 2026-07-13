Elnézést, nem vagyunk színvakok

Nemcsak szemünk van, de emlékezetünk is. Az 1984-es Európa-bajnok francia futballcsapat kezdő tizenegyének fotójáról – élükön Michel Platinival – tíz fehér labdarúgó néz vissza ránk egy fekete mellett. Ma fordított a helyzet. Ha úgy vesszük, a fehér franciáknak kellene szégyenkezniük. Mi az, ők, a – most egy arcpirítóan inkorrekt kifejezés következik – tősgyökeres franciák (francais de souche) már nem olyan ügyesek a labdával, nem olyan erősek, nem olyan gyorsak, mint a két nemzedékkel ezelőtti társaik? Beszéljünk akkor inkább – Chilaverten innen és túl – arról, mi teszi kimagasló labdarúgóvá Kylian Mbappét (Párizsban született, kameruni és algériai kabil gyökerekkel), Ousman Dembélét (Vernonban látta meg a napvilágot, mali, szenegáli és mauritániai gyökerekkel) vagy N’Golo Kantét (Párizs; mali szülőktől)! Senki nem vitatja el a képességeiket, három világbajnokról beszélünk. Különben is, Franciaországban nincs semmiféle „amerikai típusú” kvótarendszer, egyáltalán nem lenne kötelező betenni őket a csapatba.

Vitatkozzunk az Európán kívüli bevándorlás előnyeiről és hátrányairól is! Csak egyet ne tegyünk, már ha nem rasszizmus ilyet kérni: ne tegyünk úgy, mintha Európa nyugati fele ne válna a szemünk előtt bevándorlók társadalmaivá. A franciák nem hisznek a nemzetiségekben, de ettől még a népességük hetede-nyolcada, több mint kilencmillió ember külföldön született, Párizsban és környékén még sokkal magasabb ez az arány. A fran­ciák harmada első-, másod- vagy harmadgenerációs bevándorló. Évente háromszázezer bevándorló érkezik az országba, sokuk Afrikából és a Közel-Keletről – jellemzően, mint az említett labdarúgók gyökerei is mutatják, az egykori gyarmatbirodalmukból, bár nem kizárólag onnan. Mégpedig nem kerítéseken áttörve vagy lélekvesztőkön átkelve a tengeren, hanem legálisan, repülővel, például családlátogatás vagy -egyesítés céljával. Ha nem veszünk tudomást bőrszínről és származásról, akkor nem értjük a francia – belga, holland, német stb. – társadalmat, nem tudjuk, miért randalíroznak a marokkói szurkolók Párizsban (a kérdés mindig csak az, örömükben vagy mérgükben teszik-e?), és nem fogjuk érteni a jövő évi francia elnökválasztást sem, mert nem értjük meg a két legnagyobb erő, a Nemzeti Tömörülés és az Engedetlen Franciaország politikáját. Azt sem. És még sok mást sem. Alain Delont és Brigitte Bardot-t sem például.