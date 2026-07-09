Narcisztikus zsarnokság épül

Pár hete Bede Zsoltnak, a Vadhajtások véleményvezérének otthonába tört be szintén nyolc rendőr, elkobozták a telefonját, laptopját. A fia telefonját is elvették, a gyereket megfélemlítették. S mindezt egy Pottyondy Edina nevű influenszer komoly, géppel írt feljelentése alapján. S eközben még van képük, sőt pofájuk ugyanezeknek A tanú vetítésével ünnepeltetni a köztévé tiszás megszállását. Mintha A tanú világa eddig lett volna. Hol­ott a vak is látja, hogy most kezdődik éppen. Alacsonyan szállnak a géppel írt feljelentések, a házmesterek tapsolnak, a gyűlöletszekta még több bilincselést követel. Sőt: vért.

Az elmúlt tizenhat év állítólagos diktatúrájában nem vitték el bilincsben vezetőszáron Pottyondy Edinát az útszéli hergelésért, hazudozásért, gyűlölködésért. Tóta W.-t és Puzsért sem vitték el bilincsben, vezetőszáron, pedig Szakács Istvánnál szélsőségesebb kiszólásaik voltak. A partizános Gulyás Mártont sem, noha a Sándor-palotát dobálta, igaz, nem sikerült eltalálnia. (Másoknak igen.)

Fleck Zoltán „jogszociológust” sem vitték el pórázon, szájkosárral, pedig egyebek közt ilyeneket mondott: „Én azt gondolom, hogy ha egy ellenzéki párt nyer a választásokon, […] azon nyomban el kell menni a győztesnek olyan helyekre, ahol – könnyen mondom, mert nem vagyok politikus, tehát nem az én felelősségem – ígérni, fenyegetni, zsarolni kell az illetőt – konkrétan a köztársasági elnököt!” Szintén Fleck mondá: „Forradalomra van szükség és nem kormányváltásra.” Fleckhez mégsem szállt ki nyolc rendőr, sőt egy sem. Pedig forradalomra uszított. Ez miért nem terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés, tessék mondani?

És ha már Fleck: ő 2022-ben ilyeneket mondhatott, minden következmény nélkül: „Nagy valószínűséggel egy ’22-es ellenzéki győzelem után időlegesen le kell mondanunk a jogállam tiszta érvényesüléséről. De ez soha nem volt másként rendszerváltáskor, nagy forradalmak után.” Továbbá: „egy nem jogállami rendszer alkotmánya vagy alaptörvénye nem tekinthető jogállami alaptörvénynek”. Olybá tűnik, Fleck Zoltán őrült szövegei adják a Tisza-rezsim legfőbb ideológiai hátterét. „Le kell mondanunk a jogállam tiszta érvényesüléséről.” Hát nem ez történik éppen? Vezetőszáron vonszolják a középkorú irodista nőt az NKA-ügyben, mert a Tiszának nem tetsző kulturális programokra (is) ment pénz. (Sok ballib produktum mellett.) Patrióta véleményvezérekhez – Szakácshoz, Bedéhez – küldenek ki teljes rohamosztagokat. Biztonsági őrökkel dobatják ki munkahelyéről Magyarország egyik legjobb, legbátrabb riporterét, Császár Attilát, „a Csaszit”, s vele együtt több tucat legendás tévést, rádióst. Siklósi Beát, Nagy Katit. Szégyen, szégyen! A cél egyértelmű: megfélemlítés, elhallgattatás, terror.