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Véleményváró

Narcisztikus zsarnokság épül

Azt hallgattuk, hogy itt tizenhat évig diktatúra volt. Akkor hogyan nem lett következménye annak, hogy a volt igazságügy-minisztert nem akarta kiengedni a lakásból a férje?

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Pilhál Tamás
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fleck zoltánbilincsrendőr 2026. 07. 09. 5:40
Fotó: Facebook
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Pár hete Bede Zsoltnak, a Vadhajtások véleményvezérének otthonába tört be szintén nyolc rendőr, elkobozták a telefonját, laptopját. A fia telefonját is elvették, a gyereket megfélemlítették. S mindezt egy Pottyondy Edina nevű influenszer komoly, géppel írt feljelentése alapján. S eközben még van képük, sőt pofájuk ugyanezeknek A tanú vetítésével ünnepeltetni a köztévé tiszás megszállását. Mintha A tanú világa eddig lett volna. Hol­ott a vak is látja, hogy most kezdődik éppen. Alacsonyan szállnak a géppel írt feljelentések, a házmesterek tapsolnak, a gyűlöletszekta még több bilincselést követel. Sőt: vért.

Az elmúlt tizenhat év állítólagos diktatúrájában nem vitték el bilincsben vezetőszáron Pottyondy Edinát az útszéli hergelésért, hazudozásért, gyűlölködésért. Tóta W.-t és Puzsért sem vitték el bilincsben, vezetőszáron, pedig Szakács Istvánnál szélsőségesebb kiszólásaik voltak. A partizános Gulyás Mártont sem, noha a Sándor-palotát dobálta, igaz, nem sikerült eltalálnia. (Másoknak igen.)

Fleck Zoltán „jogszociológust” sem vitték el pórázon, szájkosárral, pedig egyebek közt ilyeneket mondott: „Én azt gondolom, hogy ha egy ellenzéki párt nyer a választásokon, […] azon nyomban el kell menni a győztesnek olyan helyekre, ahol – könnyen mondom, mert nem vagyok politikus, tehát nem az én felelősségem – ígérni, fenyegetni, zsarolni kell az illetőt – konkrétan a köztársasági elnököt!” Szintén Fleck mondá: „Forradalomra van szükség és nem kormányváltásra.” Fleckhez mégsem szállt ki nyolc rendőr, sőt egy sem. Pedig forradalomra uszított. Ez miért nem terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés, tessék mondani?

És ha már Fleck: ő 2022-ben ilyeneket mondhatott, minden következmény nélkül: „Nagy valószínűséggel egy ’22-es ellenzéki győzelem után időlegesen le kell mondanunk a jogállam tiszta érvényesüléséről. De ez soha nem volt másként rendszerváltáskor, nagy forradalmak után.” Továbbá: „egy nem jogállami rendszer alkotmánya vagy alaptörvénye nem tekinthető jogállami alaptörvénynek”. Olybá tűnik, Fleck Zoltán őrült szövegei adják a Tisza-rezsim legfőbb ideológiai hátterét. „Le kell mondanunk a jogállam tiszta érvényesüléséről.” Hát nem ez történik éppen? Vezetőszáron vonszolják a középkorú irodista nőt az NKA-ügyben, mert a Tiszának nem tetsző kulturális programokra (is) ment pénz. (Sok ballib produktum mellett.) Patrióta véleményvezérekhez – Szakácshoz, Bedéhez – küldenek ki teljes rohamosztagokat. Biztonsági őrökkel dobatják ki munkahelyéről Magyarország egyik legjobb, legbátrabb riporterét, Császár Attilát, „a Csaszit”, s vele együtt több tucat legendás tévést, rádióst. Siklósi Beát, Nagy Katit. Szégyen, szégyen! A cél egyértelmű: megfélemlítés, elhallgattatás, terror.

Közben fekete képernyőn azt hazudják a népnek, hogy mostantól független lesz a köztévé. Na ja, erre garancia az odavezényelt új vezető slepp, az RTL-es meg 444-es csinovnyikok.

Nemrég a tiszás kólásdobozok nagyokat röhögtek a parlamentben, mikor valamelyik fideszes képviselő azzal szembesítette őket: Magyar Péter rémuralma visszahozza a kommunista idők csengőfrászát. Lehet röhögni, tiszások, ám emlékezzetek: ahogy Rajknál csöngettek, úgy előbb-utóbb nálatok is fognak. A rémuralmak természete már csak ilyen. Ma mi, holnap ti. Fogd föl, hogy üdvözítőd elszabadult vonatán nincsen fék. Nem fog szelídülni, langyosodni, konszolidálódni a rezsim. Egyre brutálisabb lesz – s ahogy egyre jobban összeszorítja a markát, egyre több lesz az ellenálló.

Azt hallgattuk, hogy itt tizenhat évig diktatúra volt. Akkor hogyan nem lett következménye annak, hogy a volt igazságügy-minisztert nem akarta kiengedni a lakásból a férje? Vagy miért nem ment ki nyolc rendőr azokért a gazemberekért, akik pedofil-bűncselekmény elkövetésével rágalmaztak meg egy ártatlan családapát, nem mellesleg: az akkori miniszterelnök-helyettest? Az lett volna a diktatúra?

Vagy inkább ez a diktatúra, ami épp itt épül a szemünk láttára? Hogy egy odaköpött alaptörvényi mondattal akarják kirúgni hivatalából Magyarország egyes számú közjogi méltóságát. Mert a megfosztási eljárást nem merik megindítani, hisz nincs hozzá jogalap, törvénysértésre bizonyíték, semmi. Hogy demokráciákban példátlan módon tizenkét évre akarják korlátozni visszamenőleges hatállyal az országgyűlési képviselők hivatali idejét. Új ÁVH-t hoznak létre. És így tovább.

Néhány órával az elhurcolása előtt Szakács István egy olyan írást tett ki az oldalára, amely így utólag, a történtek tükrében egészen más fénytörést kap. „Láthatjátok, mi folyik. Egy rezsim kezd kibontakozni. Elképesztő mértékben csökken a kormánykritikus és hiteles platformok száma. Egyre nehezebb hiteles hírekhez jutni. Azt mondták, a Fidesz propagandát működtetett, mégis számtalan szerkesztőség és több ellenzéki médium zavartalanul működött. Sőt folyamatosan jelen voltak, így kiegyensúlyozottabb volt a médiatér. A legtöbbjük ráadásul külföldi forrásokból üzemelt. Ez a jobboldalon nem lesz így. A tőkésréteg pedig, látva a kialakuló rezsimet, nehezen áll be sajtótermékek mögé. Aki mégis megteszi, azt a hatalom vegzálja. Viszont itt vagyunk mi, véleményvezérek, és itt vagytok ti is. Bennünket nem tudnak elhallgattatni. Ráadásul egy olyan oldal, mint az enyém, ma már annyi emberhez elér, mint egy komplett szerkesztőség. Harcoljatok a diktatúra ellen! Kövessetek bennünket, és ne engedjünk a zsarnoki, rettegő hatalomnak!”

Most az a teendőnk, hogy mind­annyian leírjuk, kimondjuk, amit Szakács István. Több millió magyart ugyanis nem tud elvitetni ez a tébolyult zsarnok. A mi válaszunk nem lehet más, mint még határozottabban, még hangosabban kimondani: eddig és ne tovább! Minket nem lehet megfé­lemlíteni, minket nem lehet elhallgattatni! Hiába fenyeget, hiába küldi ránk a fakabátjait, nem félünk! Belenézünk az összeszűkült, gyűlölködő szemébe, a képébe röhögünk. Hogy megpukkadjon mérgében.

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