Van remény, ha Svejknek igaza van

Tudom jól, a háromnegyedét nem érted, nem is értheted. Elég, ha annyit megjegyzel, hogy ilyesféle titkokkal tele van az életünk, de ezek a titkok titkok is maradnak, mindörökre. Minden más titok és varázs viszont el van tüntetve, fel van számolva, szintúgy mindörökre. Mi pedig, a teljesen és tökéletesen fölöslegesek generációja, ücsörgünk az ötezer kötetes könyvtárunkban – fele apai hagyaték, másik fele saját gyűjtés –, bámuljuk a falat, és zsolozsmázzuk: „Ah, fáraó, rajongsz; hisz a tömeg, / A végzet arra ítélt állata, / Mely minden rendnek malmán húzni fog, / Mert arra van teremtve.” Így. És? Kit érdekel? Hiszen remek realityk mennek az RTL-en, a teljesen hülyék és képességtelenek pedig úgy repülnek a hírnév felé, ahogy átjár a huzat a házon. És ma már miniszterek és miniszterelnökök is válnak belőlük. Szóval a feleslegesek és hiábavalók, akik nem tudni, mi végre léteznek, szállítják a titkok és varázslatok „leleplezését”, a maradék titok pedig titok marad mindörökre.

És akkor helyben vagyunk, barátom. „S ezt az emberiséget, / hisz ember vagy, ne vesd meg.” Mondj egy indokot, hogy miért ne. Hallgatsz, ugye? Nem csodálom. Persze, onnan is nézhetjük a dolgot, hogy ez soha nem volt másképpen. Már Miltiádész is tudta, Madách is tudta: „E gyáva népet meg nem átkozom, / Az nem hibás, annak természete, / Hogy a nyomor szolgává bélyegezze, / S a szolgaság vérengző eszközévé / Sülyessze néhány dölyfös pártütőnek. / Csak egyedül én voltam a bolond, / Hivén, hogy ilyen népnek kell szabadság.”

Nincs új a nap alatt. Illetve annyi mégis van, hogy ma már ugyanehhez nem kell nyomor. Megy ez nyomor nélkül is, sőt, úgy megy csak igazán. Ül az emberiség – legalábbis annak nyugati része mindenképpen – a legtökéletesebb semmi ágán, kiakasztja arra az ágra a közösségi médiáját, és reggeltől estig van véleménye, amit bele is röfög az éterbe.

Nincs, mert nem is lehet ennél tökéletesebb semmi, ennél tökéletesebb üresség, ennél pompásabb hiábavalóság. „[…] s a földgolyón nyomor szivárog, / mint hülyék orcáján a nyál.”