El sem tudtuk képzelni azt, hogy Magyarországon kijárási tilalom lesz. Soha nem gondoltuk volna, hogy nem mehetünk ki este az utcára, míg a boltokba csak korlátozással léphetünk be, de akkor is kizárólag maszkban. Az egész életvitelünket megváltoztatta a koronavírus-járvány, nagy megkönnyebbülést jelentett, hogy kikecmeregtünk belőle. Az öröm nem tartott sokáig, miután Oroszország katonai támadást indított Ukrajna ellen. Az Európai Unió emiatt szankciókat vezetett be, így próbálja a moszkvai törekvéseket megfékezni. Ezeket Magyarország is megszavazta. De van egy vörös vonal. Ez az Oroszországból érkező energiahordozók elleni bojkottot jelenti. Európa több országa, köztük Magyarország is függőségi helyzetben van. Ezen nincs mit szépíteni. Ez akkor is így van, ha hazánk számos intézkedést tett, több beruházást és fejlesztést támogatott, amelyek ezt az állapotot enyhíthetik.

Az Európai Unió hat hónapon belül szeretné fokozatosan megszüntetni az oroszországi kőolaj-behozatalt, az év végére pedig a finomított olajtermékek importját is. Ezzel a vörös vonal nemhogy elhalványulna, hanem eltűnne. Ha Magyarország nem kapna Oroszországtól olajat, akkor az is megtörténne, amit még a koronavírus-járvány idején sem tapasztaltunk. A benzinkutak bezárnának, nem lehetne megművelni a termőföldeket, elfogyna az áru a boltokból, leállna a gyárak működése, emberek tömegei veszítenék el az állásukat. Az alapvető szolgáltatások fenntartása is ellehetetlenülne, az oktatástól az egészségügyig.