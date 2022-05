Régi csibészek

A legvalószínűbb azonban mégis az, hogy megszokott környezeté­ben, egymás társaságában a baloldal néhány hét múlva remekül feloldódik. Az utca, a választás, a hatalom a túloldalé, nekik csak a balhé marad. Jönnek majd újfent a tiltakozó táblák, a hülye pólók, a krumpliszsák, a merészebbje még a miniszterelnök székébe is belehuppan néhány percre, ha teheti. Hiszen a műsor odaát mindig fontosabb a teljesítménynél, a szószaporítás a tetteknél, a belebeszélés a stratégiaépítésnél.

Ezekben tehát semmi új nincs, a baloldal – bárkit is értsünk alatta – valahogy mindig azt teszi, amit Gyurcsány előír nekik.

Miért is lenne most másképp? Hol van az arcuk, hol az önálló akaratuk? Mitől jobboldali a Jobbik, miért zöld az LMP, mitől fiatalos a Momentum és végezetül miért volna újbaloldali a DK? Ezek a fogalmak mára kiüresedtek, voltaképpen semmi értelme azon rágódni, van-e ajánlatuk a magyarság számára. Semmijük nincs, abból pedig csakis semmiségeket lehet építeni. Az egyharmad akkor is egyharmad, ha az új ciklusban lassan majd meggyőzik egymást, hogy ők voltaképpen győztesek, és hogy milyen helyénvaló lemondások és bűnbánat nélkül folytatni a semmit, vagyis a felelősség és elhivatottság nélküli jelenlétet az ország házában.

A kormánypártok nem szerencsések ezzel az ellenzékkel, hanem a valóság kényszeríti őket az újabb négyesztendős munkára.

A valóság pedig az, hogy a nemzeti gondolaton kívül jelenleg nincs versenyképes elgondolás az ország irányítására. Így aztán Orbán Viktor már ötödször alakíthat kormányt, ami az előzmények ismeretében teljesen logikus fejlemény. A kormányzó erők történelmi felelőssége, hogy mit kezdenek az országgal, de világos az is, hogy a régi baloldali csibészekkel nagyon nehéz mit kezdeni. Feltéve, ha a nem is csekély fizetés ellenében elvárható érdemi munka ellenében sértődőset játszanak, mintha nem ők, hanem valaki más tehetne arról, hogy oda jutottak, ahol most látjuk őket.

De a lényeg mégsem ez. Hanem hogy van új Országgyűlésünk, lesz új nemzeti kormányunk, ami erőt, esélyt ad minden magyarnak, éljünk bárhol is a világon.

Borítókép: A Demokratikus Koalíció és a Momentum képviselői kivonulnak az ülésteremből eskütétel után az Országgyűlés alakuló ülésén 2022. május 2-án (Fotó: MTI/Illyés Tibor)