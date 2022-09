A magyarok ellen

Dávid árnyékember úgy vélte, vállalhatatlan 200 ezer forintra emelni a minimálbért. Továbbá rémes az extraprofitadó bevezetése, amely szegény nagyvállalatok nyereségét megcsapolja. Mert miért is ne lenne joguk degeszre keresni magukat a háborúra hivatkozva, ugyebár. (Hogy Brüsszel is épp most tervez bevezetni extraprofitadót? Oda se neki!) Dávid Ferenc „elkótyavetyélésnek” tartja, ha a kormány a lakosság hóna alá nyúl, és pénzzel is segíti a járványból való kikecmergést. Szerinte a rezsicsökkentés is tarthatatlan. Naná.