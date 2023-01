Kérvényezze Orbán!

Ismét egy történet, amelyből – talán ezredszerre – kiviláglik: Gyurcsány és sleppje ellenségként tekint erre a nemzetre, sőt még saját szavazóit is képes megtaposni, ha abból pillanatnyi politikai hasznot remél. Mondom a részleteket. A kormány tavaly ősszel rezsitámogatást ajánlott föl a tízezer főnél népesebb településeknek és fővárosi kerületeknek. Tette ezt azért, hogy segítsen az önkormányzatoknak kifizetni az elszabadult rezsiköltségeket, amelyek Brüsszel őrült energiaszankciói miatt szakadtak a nyaku(n)kba. Azoknak az önkormányzatoknak, amelyek szerettek volna állami mankót, mindössze annyit kellett tenniük, hogy megküldik működési alapadataikat, takarékossági terveiket, végül pedig elfáradnak egy személyes egyeztetésre a kormányhoz.

Az önkormányzatok elsöprő többsége köszönte szépen, és élt a lehetőséggel. Hétfőn összesen 44 milliárd forintnyi rezsitámogatásról döntött a kormány. Aki kért pénzt és együttműködött, az kapott – pártállástól függetlenül. Például a szocialista vezetésű Zugló és Kispest 546, illetve 522 millió forintot, a momentumos irányítású II. kerület 233, a DK-s Niedermüller Péterrel terhelt Erzsébetváros pedig háromszázmillió forintot kapott a „népnyúzó” kormánytól.

Ám akadtak néhányan, akik ellökték a kormány segítő kezét. A Ferencvárost dúló Baranyi Krisztina (tudják, aki a térdelő szivárványos „szoborral” hergelt) már az adategyeztetést is megtagadta, így megfosztva a kerületet több száz millió forinttól. Öt másik, gyurcsányista pallér (Újpest, Óbuda, Újbuda, a XV. és a XVIII. kerület vezetője) pedig nem ment el a hétfői, személyes egyeztetésre. Tudniillik: ők olyan nagy emberek s oly nagy az arcuk, hogy őket nem ugráltathatja az Orbán. Még mit nem! Meglehet, úgy képzelték: sasszézzon el hozzájuk maga a miniszterelnök, ha már annyira pénzt akar adni. Kérvényezze ő!

Persze fejétől bűzlik a hal. Az öt DK-s polgármester nyilván nem maga izzadta ki ezt a búbánatos balhéötletet. Hiszen ordít az egészről, hogy annyira aljas, olyan tipikusan gyurcsányos. Amikor egy-egy fontos ügyben össze lehetne kapaszkodni, felül lehetne emelkedni a napi pártcsatározásokon, ő akkor is csak áskálódni akar, kutat mérgezni. Mint 2004. december 5-én, amikor hátba szúrta az egész nemzetet. Vagy amikor legutóbb Brüsszelben a neje vezényletével azért lobbizott, hogy ne kapjuk meg a szerződés szerint nekünk járó uniós pénzeket, s így a pedagógusok se juthassanak hozzá a régóta beütemezett béremelésükhöz. S mivel gonoszságuk határtalan, a béremelés csúszásáért is Orbánt savazták…

Az egy dolog, hogy a hat polgármester intrikálása miatt a hat érintett kerületbe nem jut rezsitámogatás. Ha az ott élőknek csöpp eszük van, legközelebb talán majd bölcsebben ikszelnek. A pénznek lesz helye más ellenzéki és kormánypárti önkormányzatoknál. Ami érdekesebb: hogy mindezek után még Gyurcsányéknak áll följebb. Hihetetlen, de igaz: perrel fenyegetik a kormányt, amiért úgymond nem ad nekik pénzt. A dacos hatok nevében Szaniszló Sándor XVIII. kerületi polgármester tegnap azt írta: a kormány Budapest lakosságának egyharmadától, összesen 620 ezer embertől tagadta meg a budapestiek adóiból is fizetett rezsitámogatást pusztán azért, mert ellenzéki vezetésű önkormányzatokat választottak.

Elképesztő! Tehát nem mentek el az egyeztetésre, noha pontosan tudták, hogy akkor nem kapnak pénzt – majd most a kormányra kenik az egészet. Nem tudom, miből van ezeknek az arcbőrük, de talán űrhajók burkolataként is megállná a helyét. Mindemellett hiába átlátszó és aljas az egész, van pár százezer DK-s honfitársunk, aki ezt is beveszi. Szegénykék.