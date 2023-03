Az idő a békepártiaké

A politikában semmi nem biztos – Kennedy sem azzal indult el Dallasba, hogy lelőjék –, de jó munkahipotézis, hogy ismét Trump és Biden csaphat majd össze, akárcsak 2020-ban. Azt is okkal feltételezhetjük: a háború támogatottsága tovább csökken majd Amerikában, ahol most éppen dollártízmilliárdokkal kell egyes bankokat megmenteni, miközben az ország további tízmilliárdokkal tömi Ukrajnát. Ráadásul egy stratégiai értelemben már befagyott háborúért: ahogy Ukrajna nem lesz annyira orosz, ahogy Moszkvában szeretnék, annyira ukrán sem, ahogy Kijevben. Az idézett felmérésben az amerikaiaknak csak a negyede hajszolná Putyint a vereségig. Márpedig az ukránok ezt akarják – töretlen, sőt fokozott nyugati támogatással –, és Biden addig folytatná a háborút, „amíg csak szükséges”. Ő békésen harcolna tovább, míg Trump – megérezve az idők szavát – inkább harcosan békít, a harmadik világháború rémképét emlegetve és az úgynevezett mélyállam által mozgatott államapparátus megtisztítását követelve. Biden csak komoly arcvesztéssel tudna visszalépni az álláspontjáról.

Ahogy a legtöbb amerikai nem filmszínész vagy sztársportoló, úgy a legtöbben a fegyvergyártók és energiavállalatok igazgatótanácsában sincsenek jelen. Az ukrajnai háború nem az átlagamerikaiak, hanem az amerikai elitek érdeke. Trumpnak – aki a 2016-os választáson négy százalékot kapott Washingtonban, míg Hillary Clinton 91-et – máshol vannak a szavazói. Ők alakulnak a csendes háborúellenes többséggé, mégpedig nem pacifista megfontolásból, hanem a józan eszükre hallgatva, a saját érdekükben, szembeszállva a médiából, a tömegkultúrából áradó folyamatos vakítással.

Ugyanígy gondolkodik, és ezért a mielőbbi béke pártján áll a világ számos országának közvéleménye, a „globális többség” is. Noha a politika asztalánál a globális nagyok és kicsik nem ugyanúgy foglalnak helyet, mégse gondoljuk, hogy a NATO-ból áll a világ! Sőt a nagyok közül a NATO-tag Törökország is békepárti – ők az egyetlenek, akik (a gabonamegállapodással) bármi békéltetést fel tudtak mutatni egy év alatt –, a kínaiak pedig egyenesen béketervvel készültek. De a tengerentúlon is hallani már új hangokat. „A fenyegetés ma a saját uralkodó osztályunktól származik – azoktól, akik a legszenvedélyesebben és leghangosabban támogatják, hogy pénzt és fegyvereket küldjünk Ukrajnába” – ezt küldi szét amerikai ismerősöm a közösségi oldalán. Folytassa csak, Trump!