Az erő velünk lesz

Még büszkén hangoztatták is, hogy a Magyar Honvédségnek csupán a békefenntartásra kell berendezkednie. Vagyis a mesterségesen, általuk kialakított gyengeségünket még világgá is kürtölték. Ennyi erővel célkeresztet is rajzolhattak volna hazánk térképére, miután mindenki tudja, aki nem teljesen kívülálló hadászati kérdésekben, hogy ez a korlátozott védelmi és hadrafoghatósági, harcászati képességek beismerésével egyenértékű.