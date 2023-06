Azt, hogy Brüsszelből csak úgy záporoznak ránk a „jobbnál is jobb tanácsok”, már megszokhattuk. A nagy megszokásban azért rögzítsük magunkban: ha mindent megfogadnánk, „beledöglenénk”. Most szándékosan nem idézem fel a régi viccet, amely a kiváló ötletek és a fogyó libák összefüggéséről szól.

Az okosok testülete most nem valami újat varázsolt elő a cilinderből, hanem régi trükkökkel igyekszik elkábítani minket. Töröljük el a rezsicsökkentés politikáját, és akkor majd az államháztartás is kivirul. De mi csak nézzünk bátran a függöny mögé, és buktassuk le a bűvészt! Az Európai Bizottság több mint tíz éve azon dolgozik, hogy leépíttesse a lakosságot védő rezsiszabályt. Az sem számít, hogy ez az előadás már megbukott. Ne beszéljünk rébuszokban: a Magyarország ellen korábban indított brüsszeli eljárás – többéves jogi procedúra után – a bíróságon is hamvába holt.