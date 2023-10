Nem Nagy Imréről szólt

Azon döbbenek meg, hogy itt most minden Nagy Imre körül forog, minden róla szól, mintha ő csinálta volna a forradalmat – nyilatkozta az emigrációból hazatért Pongrátz Gergely, a Corvin közi felkelők parancsnoka 1990-ben. – Egész másképpen volt. A forradalmat az egyszerű emberek kezdték, a szabadságharcot pedig a fiatalság vívta, a pesti srácok és a bátor vidék. 1956 a legkevésbé sem Nagy Imréről szólt. Hogy ő volt »a forradalom miniszterelnöke«? Ugyan! Csupán miniszterelnök volt a forradalom idején. A kettő nem ugyanaz. Éppen ő volt kéznél október huszonharmadikán, meg hát ő volt a »jó kommunista«, hiszen őt Rákosi is, Gerő is utálta. Ha Nagy Imre életét nem keresztezte volna a forradalom, már nem is emlékeznénk rá.