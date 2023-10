Tűzben égő vörös zászlók

Az 1956 októberében újonnan létrejött – és sajnos kérészéletűnek bizonyult – forradalmi szervek egyfajta önkormányzatiságot képviseltek – annak képviselő-testületi és döntéshozói, valamint végrehajtó funkcióját is ellátva – a forradalom második szakaszában. November első napjaiban ugyanis már a fővárosban harcolók, illetve a szovjet megszállásnak ellenállók ellátása és támogatása, valamint a mezőgazdasági és ipari termelés biztosításának kérdése is előkerült. Számos faluban pedig megkezdték a termelőszövetkezeti csoportok megszüntetését, és helyette a földek kimérését is az egykori tulajdonosaiknak. Ezekkel a folyamatokkal párhuzamosan a kommunista rendőri és államvédelmi szervezetek tagjai, valamint a diktatúra kiszolgálói házi őrizetbe vagy fogságba kerültek, lefegyverezték őket, és a települési nemzetőrségek vették át a rendfenntartó funkciókat.



Az 1956. november 4-én megindult szovjet intervenció és az azt követő megszállás leverte a forradalmat.

Tömegek indultak meg külföldre. Bizonyos történeti kutatások szerint az ekkor elmenekültek száma meghaladta a kétszázezer főt. Ezek az emberek az elkövetkező évtizedekben nemcsak a magyar családokból, de a magyar társadalomból és gazdaságból is hiányoztak. Hiszen sokan közülük szakképzett, illetve magasan kvalifikált személyek, a sportban, a művészetben, a gazdaságban, a tudományban tehetséges emberek voltak, akik munkájukat és szorgalmukat más államok sikerességének érdekében kamatoztatták. 1957 tavaszán pedig megindultak Kádár János és szovjet támogatású kommunista bábkormánya szervezésében a megtorlások, amelyek során sokezres nagyságrendben hoztak ítéleteket ötvenhatos forradalmárok ellen. Közülük több mint kétszázat ki is végeztek.

Borítókép: Szovjet tank a pécsi Széchenyi-téren (Forrás: magánarchívum)