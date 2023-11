Rend vagy rettegés

A belga ügyészség vezetője a merénylet után azzal védekezett, hogy az iratok azért vesztek el a süllyesztőben, mert munkaerőhiány van náluk. A helyzetet súlyosbítja, hogy a gázai háború miatt jelenleg is tömegtüntetéseket tartanak Európa-szerte, amelyeken antiszemita jelszavakat ordítanak a palesztinpárti résztvevők, köztük vélhetően jó néhány Abdesalam Lassoud-féle figurával. Ezt pedig Nyugat-Európa birkaként tűri, nehogy tiltakozni kezdjenek a balliberálisok meg az úgynevezett „jogvédő civilek”.

De mi is a tanulság nekünk mindezekből?

Egyrészt világosan látszik, hogy Brüsszelnek a jogállamisági jelentéseket saját magánál kellene kezdenie, előbb a saját háza táján kéne söprögetnie, ha az államigazgatás súlyos problémáit kéri számon, nem pedig nálunk.

De ami ennél sokkal fontosabb, a megváltozott biztonsági körülményekhez nekünk is alkalmazkodnunk kell, bármennyire is jól működik a hazai elhárítás. Belegondolni is szörnyű, mi lett volna például, ha nálunk történik olyan eset a fővárosban, mint Brüsszelben, mondjuk a dicsőséges Magyarország–Montenegró mérkőzés előtt. Ezért is nyújtotta be a parlamentnek a kormányoldal az idegenrendészeti törvény szigorításáról szóló javaslatát, amely szerint

azonnali hatállyal kitoloncolhatják majd azokat, akiknél a legapróbb jele felmerül annak, hogy nem képesek betartani a törvényeinket.

Ahogyan többek között ezért is küzdünk az ellen, hogy migránsgettókat telepítsenek hozzánk. Az persze előre borítékolható, hogy a Soros-szervezetek nyomására ismét támadni fogják ezt a törvénymódosítást is, hogy továbbra se kelljen kifizetni a nekünk járó uniós forrásokat. Ennek a zsarolásnak azonban nem engedhetünk, különben mi is úgy járunk, mint Nyugat-Európa nagyvárosainak lakói. Az utcára sem tehetjük majd ki a lábunkat anélkül az adventi időszakban, hogy ne fogna el bennünket valahol mélyen a rettegés.